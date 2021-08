Valerie Acosta, candidata de Cali a Miss Universe Colombia

La sucursal del cielo tiene una nueva presentante de la belleza universal, se trata de la caleña Valeria Acosta, la primera Miss Universo Cali que tiene el municipio y que competirá por el certamen nacional ‘Miss Universe Colombia’ el próximo mes de octubre.



La caleña, de 25 años y con 1.77 de estatura, es estudiante de administración de empresas y mercadeo, y actualmente se desempeña en el ámbito empresarial como community manager y modelo profesional.



Su elección se dio a través de un casting por la organización Miss Universe Colombia el pasado 28 de julio en Bogotá, donde en total fueron 24 bellas mujeres las escogidas. Todas ellas, con el firme propósito de ser las representantes de sus departamentos en la próxima edición de Miss Universe Colombia, que nuevamente se realizará en Barranquilla, donde se escogerá a la próxima colombiana en llegar a Miss Universe.



La nueva representante de los caleños, que dejó impactados, con su seguridad y belleza al jurado de este certamen que reemplazó al Concurso Nacional de Belleza, no solo ha demostrado ser una mujer con ideas claras y gran seguridad al hablar, sino que además, desde ya promete ser una reina con verdadera conciencia y vocación social.



Desde hace un par de años, interesada en apoyar a los más necesitados, decidió crear su Fundación Hilos de amor, con la que hoy apoya, a través de donaciones de ropa, a familias de distintos sectores de Cali y la región.



Acosta habló con El País sobre su participación como Miss Universe Cali, sus expectativas, su preparación como candidata a la corona y sus opiniones sobre algunos temas polémicos.



¿Cómo nació el deseo de ser reina?



Realmente no me veía como reina, porque muchas veces escuché decir que las reinas tenían que ser perfectas y yo me sentía una persona común, real. Y aunque muchas veces me dijeron que lo intentara, pues soy modelo, no era algo que hubiera visionado desde un principio. Así que realmente, el sueño comenzó hace un año, por una persona que se llama Fabio Arias, él me dijo que me presentara que no perdía nada, que me veía más como reina que como modelo y dije está bien, por qué no intentarlo. Me fui para Bogotá y allá conocí a Luis Arginzones, quien es hoy mi preparador, tuve unas clases con él, y aunque por pandemia todo quedó en veremos, finalmente hace cuatro meses y tras mi elección como Miss Cali, comenzó todo esto de la preparación para Miss Universe Colombia.

"Amo en este momento ser la reina de la capital de la salsa, de la sucursal del cielo. Me siento orgullosa de representar a mi ciudad". Valeria Acosta, Miss Universe Cali.

¿Por qué tres candidatas por el departamento?



Miss Universe eligió tres candidatas por el Valle. La primera es Valeria Gálvez, Miss Universe Valle; luego está Mathilde López, Miss Universe Buenaventura, por ser distrito especial y, por primera vez, Cali tiene su propia reina conmigo, que iré a concursar como Miss Universe Cali, pero las tres competiremos por la misma corona en ‘Miss Universe Colombia’, y no puedo estar más feliz. Amo mi ciudad y amo poder ser la reina de los caleños.



Es un reinado diferente, ahora lo maneja la franquicia de Miss Universe y eso implica cambios, ¿qué piensa de que se haya modernizado?



Siento que todo el tiempo, la vida, es de cambios y es algo que definitivamente trae esta organización que sin duda, es un poco más de buscar una mujer fresca, buscar una mujer que sea más real y auténtica. Siento que esos cambios son buenos porque empezamos a ver no a la reina perfecta sino a la mujer real, bella, pero real.

¿Qué expectativas tiene de este reinado?



Yo creo que cuando uno se sumerge en una competencia como Miss Universe tiene muchas expectativas y, profesionalmente lo veo como una plataforma. Siento que a uno le da un nombre y sin duda puede ser un poco más escuchado, así que en ese sentido es un gran punto a favor.



Yo cuento ahora con una fundación llamada ‘Hilos de amor’, que recoge ropa usada y la dona a personas que realmente lo necesitan, y esta será una manera de darle voz a esa labor, de poder ayudar mucho más a tantas personas necesitadas en esta región. Es algo que amo hacer, ayudar a otros, y buscaré la manera de conseguir impulsar, desde esta plataforma, este proyecto con el que he soñado y he ido trabajando a diario.



¿Cuál es su postura frente a las críticas que suscitan este tipo de concursos, muchas veces tildados de sexistas?



Depende del punto de vista del que lo estés mirando. Pienso que siempre estarán las críticas, pero finalmente es un concurso como cualquier otro, es como cuando entras a un concurso de talentos, tú tienes que tener un talento, tienes que demostrar algo y pienso que los reinados son un espacio ahora donde se muestra a la mujer, no solo en por su físico, sino por como piensa, como hace escuchar su voz, mujeres poderosas, líderes y seguras de sí mismas. Así lo veo y así me siento.



Miss Universe Colombia permite la participación de mujeres trans para convertirse en representante del país ante Miss Universo, ¿qué piensa de eso, considera legítimo competir contra una mujer trans?



Pienso que cuando una mujer se siente mujer, puede participar al lado de otra, y tienen todo el derecho de estar ahí, además porque incluso, y con toda seguridad, le costó mucho conseguirlo. Luchar contra los estereotipos, contra el bullying y aún así, lograrlo, ya es un mérito.



Por el departamento fueron escogidas, además de Valeria Acosta, otras dos candidatas: Mathilde López, por Buenaventura y, Valeria Gálvez por el Valle.

En otros datos



Valeria Acosta



¿Cuáles son las cualidades que la diferencian y con las que buscará la corona?



Pienso que soy muy alegre, soy espontánea, extrovertida. Tengo ese don de gentes y me gusta ver feliz a la gente. Así que pienso que soy yo realmente, trato de mostrarme como soy siempre y creo firmemente que para ser una reina no hay nada más valioso que ser auténtica y real.



¿Quién será su diseñador?



Jhon Mesías será el creativo detrás de algunos atuendos durante el concurso. Entre tanto, no hemos definido qué otros diseñadores estarán vistiéndome aún.



¿Cómo ha sido el apoyo de su familia?



Mi madre, Adriana Muñoz, es la mujer que siempre ha estado ahí, ella es mi guía, es mi suerte. Y ha sido invaluable su apoyo, así como el de mis tres hermanos y amigos.