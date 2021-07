La artista caleña que 'transforma' zapatos en arte con sus originales diseños

Álvaro José Carvajal Vidarte

Que cada paso que des esté lleno de arte. Esa es la consigna de Tatiana Mosquera Restrepo, artista caleña que con tan solo 23 años ha personalizado con sus diseños los zapatos de centenares de ciudadanos del mundo, entre ellos, futbolistas colombianos de talla internacional.



A los 5 años despertó su interés por el arte y ahora es emprendedora y dueña de su propia marca: @pisosbytatz.



El arte era algo paralelo a sus estudios y terminó convirtiéndose en una alternativa que le dio frutos.



Esta administradora y publicista de la Universidad de Florida, Estados Unidos, pintaba tenis, por gusto, mientras cursaba su carrera universitaria. Su gran sueño era trabajar en una organización. Sin embargo, sus planes dieron un giro de 180 grados durante la pandemia por el covid-19.



“En ese momento recién me había graduado y no encontré trabajo, todos estábamos en nuestras casas. Entonces tomé la decisión de pintar. Comencé con un zapato y esto llevó a otro. Me di la oportunidad de publicar mi trabajo en Instagram y la demanda fue creciendo de una manera imparable”, comenta.



En un abrir y cerrar de ojos su emprendimiento creció al subir un video en el que su amiga bailaba con unos “pisos” diseñados por ella.



El alcance de la pieza audiovisual fue grande y el DJ de dicha canción, Víctor Porfidio, se contactó con la creadora. “Me pidió que hiciéramos un concurso. Yo solo tenía mil seguidores y hasta el día de hoy le agradezco por confiar en mi talento”.

Lea también: Andrés Suárez, el galán que tiene flechadas a las televidentes



Y así, nació un emprendimiento que involucraría su pasión por el arte y su obsesión por los zapatos. “Cuando las personas se llevan algo en sus pies que yo pinté es un sentimiento indescriptible, porque cuenta una historia. Además, se convierte en una oportunidad para que el arte haga parte de nuestro día a día”, expresa Mosquera.



Actualmente en Instagram cuenta con 9300 seguidores aproximadamente. Y esta red social le abrió las puertas al mundo. Ha tenido clientes de Japón, Alemania, Letonia, Italia, México, España y Colombia.



“Instagram ha sido como una ventana para el mundo, lo he manejado de una manera muy orgánica, es decir, con estrategias básicas, concursos, hashtags, pero todavía no he invertido en este medio”, dice la joven que se describe como responsable, entregada a su familia y a la que le gusta ponerse retos nuevos.



Afirma desde Miami, ciudad donde reside, que ha trabajado con figuras públicas y futbolistas colombianos de talla internacional como Rafael Santos Borré, Wilmar Barrios, Frank Fabra, Yimmi Chará y Pablo Sabbag, gracias al alcance que tiene su red social.



“Los primeros zapatos que diseñé fueron los de Pablo Sabbag y él me posteó en su historia y creo que a través de Pablo me contactó Santos Borré”, comenta esta apasionada de los viajes, quien ha visitado Italia, República Checa, Croacia, entre otros.

Le puede interesar: Britney Spears: el drama que tiene 'encarcelada' a la princesa del pop

"Instagran ha sido como una ventana para el mundo, lo he manejado de una manera muy orgánica, es decir, con estrategias básicas".

Tatiana Mosquera,

diseñadora de zapatos deportivos

Los zapatos que ha diseñado para los futbolistas tienen motivos familiares. Por ejemplo, Frank Fabra, comenta Mosquera, le pidió unos zapatos, diciéndole: “quiero un zapato que represente a mi hijo que es lo más especial que tenemos”.



Por su parte, Rafael Santos Borré le pidió un diseño que representara la alegría del nacimiento de su primera hija, Guadalupe, con el fin de poder utilizarlo en los zapatos de su esposa, hija y los de él mismo.



La idea era que los tres fueran similares, pero que cada par de zapatos tuviera la personalidad de cada uno. “El del futbolista llevaba los colores negro y azul ya que son sus preferidos, con frases que representan a Dios, un balón de fútbol, el rey de la casa, el número 19, ya que es su número en River Plate, sus iniciales y las de toda su familia”. Mientras que el diseño de su pareja y su hija tenían mayores semejanzas.



“En el de la esposa escribí Máquina 2 porque a él le dicen ‘Máquina’. Ella es periodista y tenía un ícono que representaba su profesión y religión, y el de la niña tenía su nombre”.



Frente a las técnicas para estos zapatos de la familia Borré, utilizó la esfumada, que consiste en dar la ilusión por medio de pinceles de que el logo de una reconocida marca de calzado se estuviera derritiendo. Además, la suela tenía salpicada pintura.

En los diseños que Tatiana María Mosquera Restrepo ha realizado para los futbolistas todos han deseado que estén enfocados en la representación de sus familias.

Estilo que se impone



El estilo de esta caleña se caracteriza porque cada par de zapatos busca representar la marca personal de cada cliente y tiene un público diverso. “Tengo niñas de 13 años, también, hombres y mujeres de 18 a 30 años”.



Además de ser una moda, pintar el calzado se convirtió en una expresión artística de alguna historia que marque a sus clientes. “Qué lindo es cuando una persona me escribe y confía en mi talento y arte para realizarle un tributo a una persona o a un acontecimiento importante de su vida”.



Con un gran sentimiento en la voz, aún recuerda cuando los amigos de un niño que falleció, mandaron a personalizar los zapatos de los padres como tributo a la memoria de su hijo.

Vea además: Ya se publicaron 'Todos los cuentos' de Andrés Caicedo



Tatiana explica que el nombre de su marca PisosbyTatz alude a la palabra “pisos”, como un zapato chévere y By Tatz, “hace referencia a que el calzado es realizado por mí”.



Sus diseños están inspirados principalmente en los tatuajes, ya que son figuras minimalistas y sencillas, que comunican sentimientos y memorias profundas.

Siendo una mujer arriesgada, pero con espíritu de planificación, el sueño de esta caleña es crecer con @pisosbytatz, poder vender sus productos no solo a clientes sino a marcas reconocidas.

El impacto que ha buscado generar por medio del arte lo ha realizado con esfuerzo y dedicación. Agrega que plasma cualquier idea de inspiración o dibujo que tenga en mente, utilizando técnicas y materiales que garantizan la durabilidad de las piezas. Cada par de zapatos comienza siendo un lienzo en blanco y se convierte en una obra de arte.



Para adquirir unos “Pisosbytatz” la persona debe contactarse por Instagram, especificar el diseño, la talla y el tipo de zapato a usar.



Tatiana se caracteriza por tener una atención al cliente personalizada. “Yo hago todo. Recibo las órdenes, realizo el servicio personalizado al cliente, diseño, envío los zapatos, manejo la red social y todo el tema de mercadeo de la marca”.