Valeria Nazarit, la modelo de Santander de Quilichao que brilla en las pasarelas de París

Valeria Nazarit Machín, de 17 años, es una modelo colombiana nacida en Santander de Quilichao quien logró debutar en las pasarelas de París de la mano de la casa de moda Louis Vuitton.



La joven caucana, quien actualmente es la única colombiana que tiene exclusividad con esta marca de lujo francesa, logró convertirse en una modelo exclusiva de Louis Vuitton después de destacar entre miles de aspirantes.



La modelo fue descubierta por su actual agente mientras paseaba en un centro comercial de Cali. Según manifestó, una vez decidió debutar en el mundo del modelaje, tuvo que empezar a prepararse no solo para aprender a cómo ser modelo, sino también cómo era la fotografía y la pasarela.



"Fui a cine con mi tía, mi hermano y mi prima cuando se me acercó un hombre y me dijo que tenía una agencia de modelos y me entregó su tarjeta. Yo tomé su tarjeta y a los ocho días fuimos a la oficina de IMG. Ese mismo día firmé contrato y empezó todo", relató Valeria a Fucsia.



Con relación a cómo fue su llegada a la marca de lujo francesa, la modelo contó que después de hacer el casting la llamaron de su agencia y la felicitaron porque se había convertido en una chica Louis Vuitton.



"Yo me quedé como ¿qué?, me puse a llorar. Después de que me confirmaran que iba a hacer parte del desfile hicimos fitting de las prendas de la colección, pruebas de maquillaje y cabello y el ensayo de la pasarela", detalló.



Valeria, quien estará participando de los diferentes desfiles y eventos de la marca, aún no ha terminado el colegio, pero ya tiene claro lo que quiere hacer una vez se gradúe de bachiller. Según dijo, no solo quiere seguir en la industria del modelaje, sino también estudiar gastronomía.