"Ya no sé si reír o llorar": 'La Segura' cuenta por qué tuvo que ser hospitalizada nuevamente

La influencer colombiana Natalia Segura, conocida como 'La Segura' y quien ha tenido que ser intervenida en varias ocasiones para retirarle unos biopolímeros que tiene en su cuerpo, compartió con sus seguidores que tuvo que ser hospitalizada nuevamente.



De acuerdo con lo manifestado por la creadora de contenido, de nuevo se encuentra bajo atención especializada porque se intoxicó con un parche que le habían recetado para disminuir los dolores crónicos que le causan los biopolímeros.



Según relató 'La Segura', desde el pasado sábado en sus piernas sentía una rigidez que le impedía poder caminar. Además, detalló que le dio espasticidad en la vejiga y sentía "como ida, algo extraño y horrible".



"Casi me mata. Me dieron todos los síntomas adversos, todas las malas reacciones que puede tener un medicamento. Tengo un pie más hinchado que el otro", comentó a sus más de 8 millones de seguidores a través de su cuenta en Instagram.



Natalia mencionó que ha tenido una leve dificultad respiratoria, así como imposibilidad para conciliar el sueño y visión doble. La caleña indicó también que está esperando que le realicen exámenes médicos para descartar otras posibles afectaciones.



"También me va a revisar los riñones por tantos medicamentos que he tomado, vamos a ver cómo nos va", manifestó la creadora de contenido.