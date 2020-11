Álvaro José Carvajal Vidarte

Elizabeth Loaiza, modelo y empresaria caleña que reveló en agosto pasado que padece cáncer, continúa su tratamiento para vencer a esta enfermedad.



A través de su cuenta de Instagram la top model dio a conocer que ya lleva seis quimioterapias y esta semana se realizará la séptima



"Llevo seis quimioterapias y no sé cuántas falten hasta que el cuerpo reaccione del todo. Me enviaron dos más, vamos a ver, quién sabe cuántas más sean", dijo Loaiza en una serie de historias en las que respondió inquietudes de sus seguidores.

​

La modelo añadió que el tratamiento "está funcionando y poco a poco el cuerpo se está recuperando, gracias a Dios".



¿Qué tipo de cáncer padece Elizabeth Loaiza?

Elizabeth Loaiza dio a conocer el pasado 12 de agosto que padecía de cáncer. La enfermedad se le detectó tras una visita al médico 15 días después de practicarse un legrado por un embarazo que no se desarrolló.



"Un día estás bien y al otro día tienes cáncer. Es duro, superduro oír una noticia de esas. Uno nunca se imagina que después de llevar una vida sana, hacer ejercicio, alimentarse bien y obrar de buena manera en la vida, te vaya a pasar algo así", escribió la caleña en una publicación de Instagram.

En entrevista con El País a finales de ese mes, la modelo explicó que le diagnosticaron "cáncer de primer grado, se produce por un embarazo molar hidatiforme completo. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo que está vacío, que no tiene información de ADN, se divide en dos, empieza a duplicarse y reproducirse anormalmente, eso genera unas células cancerígenas muy agresivas, que si no se tratan a tiempo hacen metástasis".



Añadió que tenía dos posibles tratamientos, uno era quitar el útero y otro hacer quimioterapias suaves hasta que la hormona de la gonodatropina se negativice. Este último fue por el que optó.

Elizabeth Loaiza es egresada de derecho y economía en la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido representante de Colombia en Miss Mundo 2006 en Polonia, imagen de Cali Exposhow, piloto de helicóptero y excandidata al Concejo.

Sus dos hijos y su fe en Dios la han ayudado a mantener la fuerza y llevar el tratamiento con mucha esperanza.



"Estar viva y ver crecer a mis hijos me llena de esperanza, y saber que Dios pone a unas personas excelentes al cuidado de mi salud. Siempre he sido fuerte, no me gusta que me vean con lástima, ni que me digan “pobrecita”. Si uno se derrumba, quienes están a su lado también. Debes sacar fuerzas de donde sea, todo es mental, viene del espíritu, de confiar en Dios", recalcó.