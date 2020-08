Elizabeth Loaiza confirma que tiene cáncer

Alejandro Cabra Hernandez

La modelo caleña Elizabeth Loaiza confirmó que padece de cáncer de útero. La enfermedad, que le fue confirmada a Loaiza este miércoles, se le detectó tras una visita al médico 15 días después de practicarse un legrado por un embarazo que no se desarrolló.



“Fui a revisarme después del legrado que me hicieron hace 15 días y resulta que tenía demasiado tejido, o sea, se está creando más tejido en el útero y parece ser que es cáncer”,dijo la caleña en una publicación del martes.



Tras las anomalías, a Elizabeth se le practicó una radiografía de tórax para descartar metástasis en sus pulmones.



Este miércoles, la top model confirmó, tras recoger los resultados, la dura noticia.



“Un día estás bien y al otro día tienes cáncer. Es duro, superduro oír una noticia de esas. Uno nunca se imagina que después de llevar una vida sana, hacer ejercicio, alimentarse bien y obrar de buena manera en la vida, te vaya a pasar algo así”, escribió la caleña en una publicación de Instagram.



Añadió que, aunque el cáncer no ha hecho metástasis, sí es de mucho cuidado. Este jueves, el médico tomará la decisión sobre el procedimiento a seguir para combatir la enfermedad.



"Se te revuelve el estómago se te hace un nudo en la garganta, contienes las lágrimas, pasan mil cosas por la cabeza y te siente impotente. Se siente la muerte cerca, te haces consciente de que en cualquier momento puedes partir de este mundo”, acotó la modelo.



Pese al difícil momento que atraviesa, Loaiza envió fuerzas a quienes pasan por situaciones similares.

Publicación de Elizabeth Loaiza en Instagram. Foto: Captura de pantalla.