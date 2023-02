¿Un amor que puede hacer milagros? RBD tendría un tercer concierto en Colombia

En cuestión de horas se agotó la boletería para los dos conciertos de la agrupación mexicana RBD en Medellín. Miles de fanáticos que no alcanzaron a comprar entradas y de otras regiones del país se encuentran a la expectativa del anuncio de otra fecha de conciertos.



Ante la sorpresa de que se habían agotado las entradas RBD reaccionó con un trino que dejó abierta la posibilidad de que la agrupación se presente en otra ciudad de Colombia.



Wow, ¡volaron los boletos! 😱

¿Y si abrimos otra fecha del @soyrebeldetour? escribieron.



Hasta el momento no se ha confirmado otra presentación de la banda conformada por Anahí Puente, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.



Seguidores en redes sociales piden a la banda otro show en Colombia. "Por favor, he intentado comprar boletas en las dos fechas anteriores y en ninguna me fue posible. Los quiero ver." , escribió una usuaria en redes.



"La capital lo merece, ¡fuimos la primera ciudad en abrirle las puertas con lleno total, no nos dejen por fuera!, escribió otra internauta.