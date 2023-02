¿Una más para Piqué? En la madrugada de este viernes Karol G y Shakira estrenaron su sencillo 'TQG', una canción que, sin duda alguna, enciende las llamas de la tusa colectiva que, musicalmente, ambas han liderado.



Con un video en el que las dos colombianas enseñan sus mejores dotes de bailes sensuales, la paisa y la barranquillera bailan mientras salen llamas detrás de ellas. El sencillo, según los dardos que tiene la letra, serían mensajes directos a sus relaciones pasadas: en el caso de Skarira a Gerard Piqué y de Karol G, tal vez, al también cantante Anuel.



"Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido", cantan las colombianas en el sencillo que tiene una duración de 3:36 minutos.



Como ya es costumbre en ambas, en 'TQG' las colombianas envían mensajes concisos y dejan claros sus sentimientos hacia ese amor que, aunque dolió, ya se superó. "Yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito", dice una parte de la canción.



Esta nueva canción, la cuarta que Shakira le dedica a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, hace parte del recién lanzado álbum 'Mañana será bonito', con el que ‘la bichota’ explora nuevos ritmos musicales.



En entrevista con The New York Times, Karol G reveló que cuando le envió la canción escrita a la barranquillera, ella respondió: "Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento".





Cabe recordar que Nueva York fue, el pasado martes, la vitrina mundial de lo que parece ser la estocada final al mal de amores de una 'Loba' enfurecida. Times Square iluminó sus pantallas con la frase "Tu reality show favorito llega a su fin" y en ella se vio la figura esbelta de dos colombianas aclamadas por el mundo, Shakira y Karol G.



Ambas ya habían incendiado las redes sociales esta semana, cuando con una fotografía compartida en Instagram, anunciaron el lanzamiento del tema musical que tiene como título ‘TQG’, —que según sus seguidores significa (Te quedó grande)—.