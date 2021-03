The Weeknd asegura que boicoteará los Grammy tras acusarlos de corrupción

angela marcela alvarez

El reconocido cantante The Weeknd aseguró que ya no seguirá presentando sus canciones a los reconocidos premios Grammy, después de que los acusara de corruptos tras no haber quedado nominado para ningún galardón a pesar de su éxito en numerosas canciones.



"Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy", aseguró el cantante en un comunicado publicado por el diario The New York Times.



El cantante ha criticado la falta de transparencia que se está presentando en los premios frente a las votaciones para los artistas nominados. Los miembros de Recording Academy, son los encargados de hacer estas nominaciones, compuesto por artistas, productores y ejecutivos de la industria.



Este proceso de nominación se ha visto muy criticado en los últimos años ya que artistas negros como The Weeknd y Kendrick Lamar fueron repetidamente dejados a un lado en las llamadas 'Cuatro Grandes' categorías de los Grammy.

Lea también: Los Grammy celebran lo mejor de la música en una gala de pandemia en EEUU



El sencillo 'Blinding Lights' del cantante ha permanecido en el top 10 de la lista Billboard Hot 100 durante todo el año. "Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", publicó el artista en un tweet horas después de que se anunciaran los candidatos a la 63 edición de los galardones.

Después del anuncio de The Weeknd, su representante dijo que esperaba que más artistas se sumaran a esta iniciativa, para que así se puedan desarrollar los premios Grammy de manera correcta.



Según la revista Variety, fuentes cercanas explicaron que el equipo del cantante y la organización de los Grammy mantuvieron negociaciones para que el artista actuara en la próxima gala. Sin embargo, la gala se aplazó hasta marzo, pero algunos ejecutivos impidieron que el artista actuase en estos premios.



Lea también: