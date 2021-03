Jhay Cortez y Morat lanzan música nueva este viernes

angela marcela alvarez

El reconocido cantante puertorriqueño Jhay Cortez estrenó este viernes su nueva canción llamada ‘Cristian Dior’, sencillo que hace parte de su próximo álbum 'Timelezz'.



Esta canción, que llega después de su tema es ‘Kobe En LA’, es producido por Tainy y dirigido por Fernando Lugo. Este artista será el encargado de interpretar ‘Dakiti’, sencillo que hizo junto a Bad Bunny y que cuenta con más de 652 millones de reproducciones en Youtube, en los premios Grammy de este año.

A los 16 años, el trabajo de Jhay como compositor y productor en el álbum 'Invencible' de Tito el Bambino consiguió la entrada al primer GRAMMY. Poco después, sacó sencillos como ‘Donde No Se Vea’, seguido de "Se Supone" y "Están Pa' Mi". Estos trabajos le otorgaron su segundo Grammy en el año 2018 por "Mejor Álbum Urbano", por su trabajo en el álbum 'Vibras' de J Balvin y una serie de premios por parte de ASCAP incluyendo Canción del Año por "I Like It" con Cardi B y J Balvin, "Criminal" y "No Es Justo".



Lea también: Los Grammy celebran lo mejor de la música en una gala de pandemia en EEUU



El álbum que lanzó Cortez 'Famouz', ha estado en el top 10 del listado Hot Latin Albums en Billboard durante más de 70 semanas. Ahora, después de sus canciones en el 2020 como ‘Dakiti’ y ‘Kobe En LA’, el cual ha acumulado más de 25 millones de reproducciones combinadas y 13 millones de visitas en YouTube desde su lanzamiento en noviembre, Jhay Cortez se prepara para otra fase de su carrera con su próximo álbum 'Timelezz'.



Morat

La próxima semana la agrupación lanzará el sencillo 'De Cero'. Especial para El País

Después de darle la oportunidad de votar a todos sus fans sobre cuál canción sacar primero (‘No hay más que hablar’ o ‘De Cero’), la agrupación Morat presenta uno de sus últimos lanzamientos llamado ‘No hay más que hablar’.



En esta indecisión sobre cuál publicar primero, la agrupación decidió crear dos bandos o equipos para poder definir cuál de estas dos canciones se estrenaría, por un lado Villa y Martín y por otro Isaza y Simón.

Fue por esta razón que pusieron en marcha una especie de competencia llamada ‘versus de canciones’, donde decidían qué canción publicar esta semana y cuál para la próxima semana.



Lea también: Patricia Tamayo habla de su papel en 'El olvido que seremos'



“Tenemos dos canciones y no nos ponemos de acuerdo en cuál sacar antes, por lo que necesitamos que ustedes nos ayuden a solucionarlo”, dijo la agrupación.

La votación quedó de la siguiente manera: 46% de votos para ‘De Cero’ y 54% de votos para ‘No hay más que hablar. Por lo tanto, la última canción mencionada fue la preferida por sus seguidores para estrenar esta semana.

Una reversión de un clásico de Zoé

Meme del Real (músico y productor mexicano), reconocido por hacer parte de la agrupación Café Tacvba, lanzó este viernes una reversión de 'Azul', un clásico de Zoé.

En este track, Meme del Real le imprime a todos los elementos sonoros su estilo con la ejecución de acordes en el piano, la explosión de guitarras, baterías pasada la intro y una melodía sintetizada como un guiño de las composiciones que ha hecho.



Tras la belleza musical, aparece la voz de Meme, quien re imagina los fraseos versados por León Larregui, para llevarlos a un nuevo terreno desde la interpretación vocal que va de lo visceral a lo etéreo con facilidad pasmosa, demostrando que el color azul puede tener distintos matices y facetas.

“Me atraen mucho las versiones que artistas hacen sobre otras canciones, pero las que realmente les dan una vuelta creativa. Creo que si una gran canción ya tiene una gran versión del autor, qué mejor oportunidad de hacer que sea algo diferente, que contraste pero que también identifiqué y represente a quien está haciendo la versión”, dijo Meme del Real.