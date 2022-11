¡Tenga cuidado! Denuncian estafas por boletas revendidas en el concierto de Bad Bunny en Medellín

Ayer, cerca de 40.000 personas vibraron al ritmo de Bad Bunny, en el primero de los conciertos que el puertorriqueño brindará en Colombia. Sin embargo, tal y como sucedió en Chile y en Perú, se han conocido varias denuncias de estafa con boletas que fueron revendidas y resultaron ser falsas.



Estas denuncias se presentaron, inclusó desde días atrás, mediante diferentes modalidades de estafa que muchos seguidores del cantante alertaron, pero aun así no se hizo nada.



Uno de los casos más conocidos hasta el momento, es el de la youtuber Pautips, quien hizo pública la denuncia n a través de sus redes sociales y explicó como sucedió todo.

“Yo vine a Colombia porque íbamos a un concierto de Bad Bunny. Yo compré un palco en reventa en Medellín y hace unos días, la persona que me lo vendió, me dijo que ese palco no existe”, comienza su relato Pautips en una forma narrativa conocida como history time.

Cuando se anunció la gira del cantante por Colombia, las boletas se agotaron en menos de una hora y los organizadores tuvieron que abrir una segunda fecha en Medellín y una adicional en Bogotá.



De esta manera, miles de fanáticos han venido buscando entradas para poder disfrutar en vivo de la música del 'Conejo Malo' y es así como han denunciado que revendedores estarían ofreciendo entradas con un precio cuatro y hasta cinco veces más alto que el valor originall.



Por Twitter, varias personas estafadas también han expuesto sus casos y es por eso, que piden mayor vigilancia y control a este tipo de situaciones.

Abro hilo de gente estafa en bad bunny



La Tere pic.twitter.com/1azZVJpntn — MARÍA LAURA GÓMEZ PELÁEZ (@MariaLauraGP7) November 19, 2022

Recomendaciones para evitar la estafa

Ante las denuncias y la ocurrencia de casos similares en otros países, la emisora Los40Urban entregó algunas recomendaciones y consejos para evitar ser víctimas de estafas y hechos simulares:



1. Compre siempre la boletería en las plataformas oficiales y reconocidas del país.

2. No compre tickets a amigos o desconocidos.

3. No compre boletería en reventa.

4. Esté seguro que si va a adquirir boletas por fuera de la plataforma, siempre haya un proveedor registrado a quién reclamar.

5. Verifique los códigos de la entrada con TuBoleta.

6. Revise que no sea una edición.