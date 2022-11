Gramófonos y tacones rojos: la exitosa noche de Colombia en los Latin Grammy

Seis Latin Grammy se llevó Colombia en la gala que tuvo lugar la noche del jueves, en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, donde se dieron cita los artistas más representativos de la música en español en la edición número 23 de estos premios.



Allí también se destacó la vida artística del cantautor mexicano Marco Antonio Solís y fueron recordados algunos de sus éxitos, como ‘Si no te hubieras ido’ y ‘A dónde vamos a parar’, interpretado por Luis Fonsi, Thalía y Laura Pausini. La cuota colombiana en el homenaje corrió por cuenta de Goyo cantando ‘Más que tu amigo’.

Drexler, el protagonista

El músico uruguayo Jorge Drexler se convirtió en el gran vencedor de la noche al ser galardonado con siete gramófonos, entre ellos a la Mejor Canción y Grabación del Año por su éxito ‘Tocarte’, junto al español C. Tangana. Además, se llevó los gramófonos a Mejor Canción Alternativa, el Premio a los Compositores por ‘El día que estrenaste el mundo’, a Mejor Álbum Cantautor por ‘Tinta y tiempo’, a Mejor Canción en Lengua Portuguesa por ‘Vento Sardo’ y la estatuilla al mejor arreglo por ‘El plan maestro’.



Antes de la celebración, los ojos estaban puestos en el artista puertoriqueño Bad Bunny, quien también resaltó en esta entrega, pese a su ausencia, al llevarse cinco gramófonos dorados.



Jorge Drexler fue galardonado con siete gramófonos AFP

El primer premio de la noche en la categoría Mejor Álbum de Salsa fue

para Marc Anthony con ‘Pa'lla Voy’. El cantante agradeció a su novia Nadia Ferreira y recordó al fallecido percusionista Roberto Vilera.

Jean Carlos Centeno y Ronald Urbina.

Por su parte, Colombia obtuvo varios reconocimientos y hubo debuts, como el del artista Jean Carlo Centeno, quien por su trabajo discográfico ‘Feliz Aniversario’, logró su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Cumbia Vallenato; un respaldo para su larga carrera musical, tanto como solista, como en la agrupación el Binomio de Oro.



Otro colombiano destacado, en el preshow de la ceremonia, fue Julio Reyes, reconocido como Mejor Productor, después de más de dos décadas de trabajo con artistas como Alejandro Sanz y Paula Arenas.

Por su parte, el paisa Sebastián Yatra se tomó la ceremonia con sus Tacones Rojos, por la cual se llevó el gramófono dorado a Mejor Canción Pop, una composición que realizó en coautoría con Pablo María Rousselon, y con la cual el colombiano empató, en la misma categoría, con el uruguayo Jorge Drexler, quien fue el gran ganador de la noche.

En la gala transmitida por el canal TNT, Yatra recibió su segundo Latin Grammy al Mejor Álbum Pop por ‘Dharma’, para luego protagonizar uno de los momentos memorables de la gala cantando junto a John Legend su éxito ‘Tacones Rojos’. Otra estrella de Medellín para el mundo: Karol G puso a todos a bailar al ritmo de éxitos como ‘Provenza’.



Carlos Vives fue galardonado en dos ocasiones, una de ellas por Babel que canta con Fito Páez. AFP

En tanto que el sabor caribeño se sintió con Carlos Vives, cuando el samario subió al escenario para interpretar una de sus canciones más recientes: ‘Baloncito viejo’ junto a otro colombiano: Camilo.



Vives recibió de nuevo el respaldo de los Latin Grammy con un premio a ‘Mejor Álbum Tropical’ por ‘Cumbiana II’, y antes de la gala televisada, ganó a Mejor Canción Pop Rock, por ‘Babel’, la cual interpreta a dúo con el cantante argentino Fito Páez. “Me lo dieron por Fito, pero también por mi amor por el rock argentino”.



Shakira, quien estaba nominada a Grabación del Año, por Te Felicito, junto a Rauw Alejandro, se fue sin premio en esta ceremonia.

Entre los artistas internacionales, una emocionada Christina Aguilera recibió el reconocimiento a Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional por ‘Aguilera’, el segundo trabajo que graba en español. La intérprete de ‘Beautiful’ cantó junto a Christian Nodal ‘Cuando me dé la gana’, ranchera que revive el dolor del desamor y el fin de un amor.



Esta edición de los Latin Grammy contó con la participación del cantante de música urbana Nicky Jam, quien interpretó uno de sus grandes éxitos: ‘El perdón’, junto a nuevas generaciones del género reggaetón

Bad Bunny, el gran ausente

Bad Bunny es el ícono del trap latino, y se encuetra en la lista de los artistas más escuchados del mundo. AFP

El Álbum del Año fue presentado por el reconocido cantautor Fito Paéz y en esta ocasión el gramófono fue para ‘Motomami’, de Rosalía.



“Muchas gracias, Motomami es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, fueron muchos los años que en él trabajamos”, admitió la artista catalana.



Uno de los nombres más esperados de la noche era el de Bad Bunny, quien no pudo asistir al evento, ya que se encuentra precisamente en la gira de su popular ‘World’s Hottest Tour’, que pasa por estos días por Colombia.



El puertorriqueño se aseguró cuatro gramófonos dorados con ‘Titi me preguntó’, y un quinto premio con ‘Lo siento BB’, conquistando, junto a Julieta Venegas y Tainyó, la categoría a Mejor Interpretación de Reggaetón.

Silvana Estrada, con 25 años, y la cubana Ángela Álvarez, con 95 años, ganaron el Latin Grammy al mejor nuevo artista Especial para El País

Un momento histórico

Uno de los momentos más esperados del evento es la entrega el Latin Grammy al mejor nuevo artista. Este año fue un empate entre dos artistas. La mexicana Silvana Estrada, con 25 años, y la cubana Ángela Álvarez, con 95 años.



“Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño, aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo puedes lograr, se los prometo. Nunca es tarde”, dijo Álvarez.



Por su parte, Silvana Estrada confesó que, siente gran admiración por Ángela Álvarez. “Este premio ya era nuestro, porque este año best new artist fue mayoría de mujeres, así que este premio es de todas. Y más aún porque tengo aquí este ejemplo”.