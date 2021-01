Siete curiosidades de 'Soul', la película más reflexiva de Pixar que cautiva al mundo

Erika Mantilla

La historia de Joe Gardner, un profesor de secundaria de música que sufre un repentino accidente y se ve envuelto en una experiencia cósmica para encontrar las respuestas a las interrogantes más importantes de la vida, tiene embrujados a los espectadores de Disney+.



Soul, película de Pixar, estrenada en Disney+ en tiempos de pandemia, ha captado la atención de niños y adultos a la par, quienes son testigos de cómo Joe se transporta a un nuevo plano más allá, donde, para encontrar el camino de regreso a casa, debe valerse de la ayuda de un alma infantil y aprender sobre sí mismo.



Dirigida por Peter Docter y protagonizada por Jamie Foxx y Tina Fey, se estrenó en diciembre y en pocas semanas se posicionó como una de las mejores películas de la plataforma del gigante de la animación, causando furor a nivel mundial.



Esta es la tercera película consecutiva que Peter Docter dirige para Pixar y fue elegida para la Selección Oficial del Festival de Cannes. Los anteriores títulos, igualmente exitosos bajo su dirección, fueron: ‘UP: Una aventura de Altura’ (2009) e ‘Intensamente’ (2015). Además, por ambas ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Y cabe la posibilidad de que se lleve otro por Soul.

Advertencia: spoiler



Respecto al final, Kemp Powers, encargado del guión, reveló que tenían varias versiones: uno, que Joe no volvía a su cuerpo y moría. Otro en el que ponían al protagonista en la Tierra un año después. También se pensó que Joe podría quedarse como mentor en el Gran Antes.

Aquí podrá encontrar algunas curiosidades detrás del alma de Soul.

Investigación y música especial

​

Para realizar una película animada, se requiere siempre de una investigación previa, en el caso de Soul, el equipo de realizadores consultó a fondo sobre el tema de las almas con un instructor budista, un rabino y varios pastores de la tradición cristiana, incluidos un par de chamanes. Se trata, además, de la primera película donde la música es la gran protagonista de la historia.



Para el repertorio, el famoso músico Jon Batiste compuso piezas especiales. Ryan Coogler, director de ‘Creed’ y ‘Black Panther’. aportó una serie de ideas que se utilizaron en ‘Soul’.



Homenajes a otras películas

​

Al igual que todas las películas de Pixar, Soul tiene Easter Eggs que la relacionan con otros clásicos animados. En el Salón que todo lo tiene, aparece un camión de Pizza Planeta, de Toy Story. En la misma escena, un letrero dice A113, que es una especie de código que aparece en todas las películas de la productora. En otra se puede ver en la oscuridad la clásica pelota de Pixar.



Todas las películas de Pixar están relacionadas entre sí. El tren en el que Joe viaja junto a Mr. Mitten es el 2319. Es el mismo número que los monstruos de Monster Inc. gritan al hallar el calcetín de un niño. (En la versión doblada al español fue cambiado a 33-12).

Lea además: En el 2021 Selena 'resucita' como la reina del entretenimiento

El protagonista no iba a ser un músico

​

Una de las grandes virtudes de la película es que por primera vez Pixar contó con un protagonista afroamericano, Joe Gardner, cuya voz en inglés la hace Jamie Foxx. Se pensó que fuera un científico o un actor. Pero se decidieron por un músico y por el jazz o “música negra con improvisación”, para mostrar mejor una pasión auténtica y desinteresada.



​El protagonista iba a ser 22 (Tina Fey)

​

Inicialmente, la protagonista de la película iba a ser 22 (Tina Fey), al final le dieron el estelar a Joe (Jamie Foxx) para mostrarle las cosas buenas de la vida en la Tierra. 22 recibe su nombre porque fue el alma Número 22 creada. Para calcular el tiempo: el alma nombrada antes que ella estaba en los 100 mil millones. El nombre 22 también hace referencia a la cantidad de películas que Pixar realizó antes de Soul.



Los mentores de 22

​

Las etiquetas que aparecen en el muro de 22 con los nombres de sus antiguos mentores pertenecen a personalidades ya fallecidas: Michael Jackson, Prince, Martin Luther King, Steve Jobs, Aretha Franklin y Joe Ranft, el ex actor de voz de Pixar. John Ratzenberg es un icónico actor de voz de Disney Pixar, aunque en Soul no sale en los créditos, el director dijo que sí interpreta a un personaje sin revelar su nombre.



Un trabajo hecho desde las casas

​

En la escena de los créditos, junto al texto habitual de “Hecho por Pixar” se puede ver una leyenda que dice: “Y en las casas al menos a seis pies de distancia entre sí en el Área de la Bahía”, en referencia a todos los productores, animadores y editores que trabajaron de forma remota desde sus hogares para terminar la película en medio de la pandemia.



Primera que no estrena en salas

​

Soul es el primer largometraje de Disney Pixar que no se estrena en los cines desde que existe la productora, debido a la pandemia del Covid-19.



Además, a diferencia de Mulán, esta película no requirió ningún tipo de pago adicional para poder acceder a verla, está disponible para todos los usuarios de Disney+ desde el día de su estreno.