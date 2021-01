En el 2021 Selena 'resucita' como la reina del entretenimiento

Erika Mantilla

La estrella mexicoestadounidense Selena Quintanilla sigue inspirando a las mujeres latinas 25 años después de su trágica muerte, entre ellas la actriz Christina Serratos, quien interpreta a la icónica cantante en ‘Selena’ la serie’ de Netflix, y a Maya Zapata, que le da vida a la reina del Tex Mex en ‘El Secreto de Selena’, de Amazon.



Maya, quien se ha ganado los premios más importantes de América Latina, desde el Ariel hasta la Diosa de Plata como Mejor Actriz, ha revivido a la cantante no solamente con su parecido físico, sino con su sonrisa y carisma.



En la serie de Amazon, ‘El Secreto de Selena’, se aborda principalmente la investigación y juicio sobre su asesinato a manos de su amiga, presidenta de su club de fans y empleada, Yolanda Saldívar, en 1995 cuando la cantante tenía 23 años.



Y mientras Maya se roba el show interpretando con gran carisma y desparpajo a Selena, Christina Serratos hace lo propio en la serie de Netflix. La actriz de raíces mexicanas creció en Pasadena, California (Estados Unidos), escuchando y admirando a Selena, cuyo talento, belleza y presencia sobre el escenario la motivaron a no rendirse nunca en sus aspiraciones artísticas.



“Creo que su historia es totalmente honesta e inspiradora para mucha gente (...), para muchas mujeres latinas que demandan equidad, para la comunidad hispana que quiere escuchar sobre sus mujeres poderosas”, resaltó Serratos.



La actriz de 30 años protagoniza ‘Selena: la serie’, del gigante del streaming Netflix, sobre la cantante, considerada por la publicación estadounidense Billboard como la artista latina más grande de todos los tiempos.



El programa, cuya primera temporada se estrenó hace algunas semanas, fue el primero aprobado por la familia Quintanilla en formato de televisión desde el filme dirigido por Gregory Nava en 1997, y estelarizado por la estadounidense Jennifer Lopez.

A propósito de la película titulada ‘Selena’, esta podría formar parte del Registro Nacional de Cine de Estados Unidos si prospera el pedido realizado por congresistas latinos del Caucus Hispano en el Congreso (CHC), que quieren aumentar la presencia hispana en este organismo de la Biblioteca del Congreso.



Por su parte, ‘Selena: la serie’ retrata la transición de la intérprete desde sus inicios, cuando cantaba en íntimos eventos familiares, hasta su transformación en la reina de la música texana. “En esta nueva producción se muestran los años gloriosos de Selena (...) Será bueno para los fans ver el esfuerzo que hubo detrás de esta estrella”, señaló la actriz.



El gran parecido físico con la cantante y sus habilidades vocales dieron a Serratos -conocida por su participación en la saga ‘Crepúsculo’ y ‘The Walking Dead’- el espaldarazo de la familia Quintanilla. “Estoy muy orgullosa y agradecida por esta oportunidad de interpretar a una mujer muy fuerte, que trabajó duro al ser mexicana y estadounidense en una industria entonces dominada por hombres”, subrayó Serratos.



Uno de los desafíos más grandes, confiesa la joven actriz, fue hablar y perfeccionar su español, algo con lo que Selena lidió al principio de su carrera. “Al igual que ella, el no hablar del todo el español, me trajo inseguridad, pero igualmente se convirtió en un reto y fue motivador”, comentó Serratos.



Selena publicó cinco álbumes con éxitos ‘Como la flor’ y ‘Bidi Bidi Bom Bom’, obtuvo un Grammy estadounidense, 13 premios Billboard Latinos y otros galardones de la música texana. Por eso para sus fans fue muy triste perderla en el mejor momento de su carrera, así que dilucidar las razones del crimen es algo que atrae a los seguidores de la serie de Amazon, ‘El secreto de Selena’.



Al igual que Netflix, Amazon le apostó también a la fiebre de Selena con la serie basada en el libro del mismo nombre, escrito por la periodista María Celeste Arrarás. El mismo que escribió teniendo de fondo la música de la intérprete, para “recordar el lado humano de la tragedia”, como ella misma lo dice en la publicación, sin dejar a un lado la objetividad como periodista.



La puertorriqueña tiene su historia y conexión con la cantante mexicoamericana, ya que fue ella la primera periodista en informar al mundo sobre la tragedia cuando era titular del programa Primer Impacto (Univisión). También fue a ella a quien prefirió Yolanda Saldívar para contarle su versión de los hechos por su imparcialidad.



“De Selena se han dicho tantas cosas, de su vida, de cómo creció, de la nada, de cómo pasó por tantas vicisitudes económicas, cómo logró alcanzar el éxito y justo fue en ese momento cuando la mataron”, dijo Arrarás.



Por eso, a ella le interesó indagar en los motivos que llevaron a ese sorpresivo desenlace y ante todo, conocer más la mente de la persona que cometió el crimen. Arrarás analizó los sucesos ocurridos meses antes de la muerte de Selena para entender qué fue lo que la llevó al cuarto de motel donde se reunió con Saldívar.



“En los últimos meses de la vida de Selena pasaron muchas cosas, se enfrentó a una serie de decisiones que tenía que tomar en su vida personal y profesional. Y en medio de esa introspección, había personas a su alrededor que la querían, pero que la estaban manipulando”.



El libro en el que se basa la serie del mismo nombre: ‘El secreto de Selena’, fue publicado por Arrarás en 1997 y veinte años después lanzó una nueva edición, con un epílogo, donde habla de cómo lo que había contado y revelado en la primera edición se había confirmado con el paso de los años.



La historia se desarrolla alrededor de tres personajes principales: Selena (Maya Zapata), (Damayanti Quintanar) y María Celeste Arrarás (Sofía Lama). Según esta última no se trata de la versión de Saldívar, “ni loca lo haría”. “Es una radiografía de cómo funciona la mente manipuladora de Yolanda, cómo se convirtió en asesina”.



Sobre la vida de Selena

La reina del Tex - Mex

​

Su carrera musical inició a los diez años de edad al lado de sus hermanos Suzette y Abraham Quintanilla, cantando música tejana, pero fue solo a los 14 años que grabó su primer álbum.



En 1987 su popularidad fue en ascenso tras ganar el Tejano Music Awards a la mejor vocalista femenina.



En 1994, la cantante lanzó ‘Amor prohibido’, una de sus canciones más emblemáticas, que después se convertiría en uno de los álbumes latinos más vendidos en Estados Unidos.



En el año 2017, la artista recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood.