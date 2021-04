Shakira abría evadido impuestos en España por 14.5 millones de euros

angela marcela alvarez

La Agencia Tributaria española aseguró que la cantante Shakira evadió 14.5 millones de euros (17.4 millones de dólares al cambio actual) correspondientes a los impuestos que debía pagar de los años 2012 y 2014.



La defensa de la cantante argumenta que la artista permaneció menos de 184 días en España, razón por la cual no debería tributar en dicho país. Sin embargo, los integrantes de Hacienda contradicen esta afirmación, asegurando que Shakira si tenía la obligación de pagar dicho dinero.



Con el fin de que ambas partes expongan sus correspondientes argumentos, fueron citados a declarar el próximo 8 de julio para hablar sobre las obligaciones fiscales que debía cumplir la cantante.



En diciembre del 2018, la Fiscalía española acusó a la cantante y a su asesor fiscal en EE.UU. de seis delitos contra la Hacienda pública por no pagar ni el impuesto sobre la renta de las personas físicas ni el impuesto sobre el patrimonio.



El Ministerio Público asegura que la artista no compartió los ingresos generados con su actividad profesional como actuaciones, su participación en el programa estadounidense “The Voice” o la comercialización de sus perfumes.



El ente mencionado anteriormente considera que Shakira debía pagar estos impuestos ya que había estado dentro del país por más de 183 días, asegurando que este tiempo es suficiente para ser residente fiscal tanto en España como en EE.UU.



Shakira ya devolvió a la Agencia Tributaria el dinero que esta le estaba reclamando, incluidos los intereses que se generaron durante este tiempo; sin embargo, la cantante insiste que en las fechas analizadas no tenía obligación de tributar en España.