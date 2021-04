Lina Tejeiro dice que tuvo covid-19 dos veces y asegura que hasta sus mascotas se enfermaron

angela marcela alvarez

La actriz Lina Tejeiro publicó en sus redes que contrajo covid-19 por segunda vez y explicó que en septiembre de 2020 supo que había padecido el virus sin ningún síntoma, ya que tenía anticuerpos para covid-19.



"Esta vez sí tuve uno que otro síntoma: perdí el olfato, el gusto, escalofríos a veces. Me tuvieron que hacer nebulizaciones porque tenía mucha tos. Estaba completamente asintomática hasta que me salió positiva la prueba, ahí aparecieron todos los síntomas", detalló en las historias de su cuenta.



Sus seguidores reaccionaron de inmediato y le preguntaron cómo creía que había contraído el virus nuevamente, si ya lo había padecido.



Al respecto, Tejeiro recordó que los científicos aseguran que la inmunidad tras el contagio se da durante los tres meses posteriores, por eso insistió en la importancia de no flexibilizar las medidas sanitarias.



Lea también: Bailarina caleña brilla en el programa 'Got Talent' de España



Tejeiro no fue la única que contrajo la enfermedad, afirmó. Su madre y la persona mujer que se encarga del aseo en su casa también se contagiaron. Además, contó que sus perros se enfermaron en ese momento, sin asegurar que era por covid-19.



"Les dio hasta a mis perros. No sé si tiene que ver, pero sí se enfermaron los tres con tos. Súper malucos, tuvimos que medicarlos. Mi casa estaba inundada de covid-19, andábamos todos acá medicados", aseguró.



"Ya, gracias a Dios, estamos bien", dijo finalmente y confirmó que de igual forma, su mamá logró superar la enfermedad.



Lea además: Marc Anthony se disculpa por fiasco en su concierto virtual y reembolsará entradas