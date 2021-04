Bailarina caleña brilla en el programa 'Got Talent' de España

angela marcela alvarez

Stefanny Moreno es una caleña de 25 años que está triunfando en España gracias a sus sorprendente habilidad para bailar que ha compartido en el concurso Got Talent junto a su amigo uruguayo Michael Olivera.



Los participantes se encuentran en la semifinal de esta competencia.



Moreno comenzó a bailar desde los 3 años de edad en las fiestas de sus familiares y en diferentes concursos de baile que se llevaban a cabo en la capital de la salsa, Cali.



A los 18 años su sueño de viajar y convertirse en bailarina se fue haciendo realidad, cuando recibió una llamada desde Turquía para que fuera la directora artística de un grupo conformado por 12 parejas. Luego se radicó en España.



La caleña contó en Noticias Caracol que llegaron a Got Talent después de enviar uno de sus videos bailando, grabación que por sus increíbles pasos le concedió a ella y a su amigo, la oportunidad de participar en este gran sueño.



“Aquí gana el mejor show, la persona que más impacte. Así que creamos una historia donde la chica se enamora de un chico en un bar y comienzan a bailar. Siento que es la competencia más difícil del mundo, porque no compites solo con bailarines. Compites con cantantes, actores, con magos, con acróbatas, con niños pequeños”, reveló al medio la caleña.



Además. habló de lo exigente que es para ellos participar en este tipo de concursos: “Participar en el Got Talent 2021 de España nos ha motivado muchísimo, sabemos que es un programa demasiado exigente, pero aun así nos arriesgamos a darlo todo”, dijo Stefanny.



El próximo 30 de abril, Stefanny y Michael tendrán una presentación para superar la etapa final de la semifinal de Got Talent y hacer parte de los concursantes que lucharán por llevarse el título del programa.



