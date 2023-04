​¡Secreto revelado! Este es el lugar en el que Shakira y sus hijos pasaron Semana Santa

Lo que hasta ahora había sido un misterio, el destino de Shakira y sus hijos tras su partida de España, ya no lo es.



Antes de instalarse definitivamente en Miami, donde la artista barranquillera hará una nueva vida junto a Sasha y Milan, lejos de Gerard Piqué y Clara Chía, Shakira y sus hijos hicieron una parada en un lugar paradisíaco para pasar las vacaciones de Semana Santa.



Periodistas y paparazzis, especialmente estos últimos, se dieron a la tarea de investigar el destino paradisíaco que escogió la talentosa cantante para darse un respiro y varios medios de renombre españoles han confirmado dónde y con quién pasa estos días de recogimiento espiritual.



Y es que se ha dicho que hay alguien más, además de sus hijos, quien la está acompañando y no se trata de ningún miembro de su familia. Al parecer, es alguien muy importante para su bienestar.



Pues bien, de acuerdo con el programa Fiesta de Telecinco y el diario La Vanguardia, en España, la colombiana se encuentra en República Dominicana desde que el pasado 2 de abril que dejó definitivamente Barcelona.



Y además, se conoció que Shakira se encuentra vacacionando junto a Carla Pereyra, la modelo y mujer del famoso entrenador de fútbol, Diego Simeone. Eso sí, la artista ha sido cuidadosa de no dejarse ver, pero su amiga sí ha presumido el lugar paradisíaco en que se encuentran ambas.



El mensaje del Cónsul Gral. de la Rep. Dominicana en Orlando, Francisco Holi Matos, no deja dudas al respecto del destino de la prolífica artista: "Shakira vacaciona en República Dominicana", tuiteó.



La felicidad no dura tanto para Shakira, porque el próximo 11 de abril sus pequeños deberán estar en Miami para dar comienzo a sus clases en su nueva escuela, Miami Country Day School. Pero todos le deseamos lo mejor a la diva del pop colombiano e internacional.