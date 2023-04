Así es la muestra interactiva y artística de Vincent van Gogh que deslumbrará a los caleños

Todos los colores eran fundamentales para Vincent van Gogh, pero había uno sobre todos que consideraba vital, y lo manifestó en diferentes cartas: “¡Qué hermoso es el amarillo!”. Los colores son matices de los rayos solares, fotones que nuestros ojos captan, y nadie como que el pintor neerlandés expresó la intensidad de la luz, por eso en sus obras más icónicas destella el amarillo, en sus maravillosos girasoles, los campos de trigo, los atardeceres, los retratos, las casas donde vivió, su propio cuarto, todo a su alrededor estaba iluminado, incluso en la noche.



Al morir en 1890, a sus 37 años, ignorado por la comunidad artística y en la pobreza, Van Gogh dejó cerca de 800 pinturas, la mayoría de ellas conservadas por su hermano Theo, aunque fue Johanna van Gogh-Bonger, esposa de Theo, quien posterior a la muerte de los hermanos Van Gogh, se encargó de que la obra pictórica de Vincent fuera reconocida... y lo logró.



Hoy, las obras de Van Gogh se conservan en los museos más importantes del mundo, el MoMa de Nueva York, la National Gallery de Londres, el Musée d’Orsay de París, entre otros, y algunas de sus pinturas están cotizadas entre los 60 y los 500 millones de dólares, una total ironía respecto a un artista que muchas veces se lamentó por no tener dinero para comprar sus óleos.



Espectáculo de arte

Hasta una hora puede alargarse el recorrido completo por la muestra, la mayor parte del tiempo, 30 minutos, serán para disfrutar de la sala inmersiva. Foto: Especial para El País

No obstante la popularidad que actualmente posee la obra de Van Gogh, pocos tienen la oportunidad de observarla en los lugares donde se encuentra. Por esta razón, dos caleños amantes del arte, decidieron traer a su ciudad la primera muestra de arte interactivo dedicada al artista neerlandés. Se trata de ‘Van Gogh, el sueño inmersivo’, que exhibe 200 obras del artista con multi-proyecciones de 360 grados, en imágenes digitales de gran formato que, acompañadas de música, crean toda una experiencia de sonidos y luces, sobre el colorido universo de Van Gogh.



“Pensamos que en Cali hacen falta espectáculos que aporten a la cultura, por eso, junto a Jhon Silvera, nos pareció una gran oportunidad traer esta obra inmersiva, de la que estamos seguros disfrutarán y aprenderán todos los caleños, y será un impulso para continuar con otros eventos de gran calidad artística”, comenta Carlos Paz, uno de los promotores.



La muestra ‘Van Gogh, el sueño inmersivo’, estará ubicada en La 66 Central Park (Cra. 66 No. 13- 82, puerta 1 sobre la Avenida Pasoancho), un espacio de 1000 metros cuadrados, a través del cual los visitantes harán un recorrido por la vida y obra de Vincent van Gogh.

El evento inició funciones diarias este sábado, 8 de abril, y permanecerá abierto hasta el próximo 7 de mayo, con horarios entre las 10:00 a.m. y las 9:00 p.m. Las entradas ya están disponibles en la página web: taqui.co.com





Con más de 14 millones de visitas a nivel mundial, la muestra interactiva llegó a Cali en el marco de una gira que pasó por países como Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Venezuela y El Salvador. También visitará otras ciudades de Colombia como Armenia, Pereira, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, entre otras.



Experiencia inmersiva

La tecnología utilizada para la muestra, llamada “imagen total”, permite proyectar las obras en las paredes y el piso, en alta definición y en tamaño monumental. Foto: Especial para El País

El arte llevado a otro nivel de apreciación y emoción con la ayuda de la tecnología, es la base conceptual bajo la que se creó ‘Van Gogh, el sueño inmersivo’, una exposición digital desarrollada por el Studio Florencia Art-Media con la dirección artística del curador italiano Vincenzo Capalbo, y que recorre el mundo haciendo homenaje a uno de los genios del arte.



Rogelio Adobbati, ingeniero audiovisual especializado en montajes artísticos y encargado de crear toda la experiencia inmersiva, explica que “este es un show de 360 grados, esto quiere decir que las personas podrán observar una secuencia de imágenes en las cuatro paredes de la sala, incluso en el suelo, porque usamos 8 proyectores de alta fidelidad. Son aproximadamente 30 minutos de una producción que combina video y música desarrollada específicamente para esta muestra”.



La inmersión es el momento central del recorrido, pero antes de llegar a esta sala, los visitantes pasarán por una galería de arte donde están exhibidas reproducciones de las obras más conocidas de Van Gogh, y después entrarán a un salón donde el holograma del mismo Vincent narrará algunos capítulos de su propia vida. A la salida también podrán adquirir suvenires como afiches, camisetas y objetos alusivos al artista.



La invitación es a todas las personas, familias y estudiantes, tengan interés por el arte o no. Como afirma Adobbati, “no hay que saber mucho sobre Van Gogh para disfrutar el espectáculo, es una producción eminentemente visual que cautiva por sí misma, así la persona no sepa que está viendo la obra de un gran artista”.



“La tecnología que usamos permite a las personas ver las obras de Van Gogh en grandes dimensiones, captando mejor sus detalles, algo que no es posible en los museos, porque las pinturas reales son más pequeñas y muchas, por seguridad, están un poco alejadas del público”, concluye Jhon Silvera, promotor de la muestra en Cali.