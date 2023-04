¿Casarse en el Metaverso? Conozca los detalles de una práctica nupcial que gana adeptos

Bien reza el dicho que “el amor no tiene fronteras”, pero cada vez estas van más allá del tiempo y el espacio. En 2020, debido a las medidas de aislamiento social ocasionadas por la pandemia de covid-19, los eventos virtuales, entre ellos las bodas, en plataformas de videollamadas como Zoom se volvieron muy populares, sobre todo para aquellas parejas que no querían posponer el momento de dar el ‘sí quiero’.



Actualmente, dos años después, algunas parejas continúan optando por celebrar sus bodas de forma virtual, motivando a que muchos países cambien sus legislaciones sobre este tipo de enlaces. Hace pocos días se celebró en el Metaverso la primera boda en Latinoamérica.



El Metaverso es una de las evidencias de que ya estamos viviendo en el futuro. Es un mundo virtual, al que se accede digitalmente desde diferentes dispositivos de realidad virtual aumentada, mediante un personaje o avatar, para visitar una realidad paralela.



Los novios fueron el cantante de champeta urbana Will Fiorillo y la influencer ‘La Daniela’. Aunque los enamorados estaban presencialmente en el Hotel Dann Carlton, en Barranquilla, junto a sus familiares, por medio de dispositivos Oculus Quest, se encontraban, al tiempo, en una notaria virtual, donde celebraban su boda en compañía de invitados de todo el mundo.



Tanto los novios como el notario tercero usaron los visores que los conectaban al mundo interno.



Los invitados que se encontraban en el lugar podían presenciar la ceremonia por medio de una pantalla en la que visualizaban lo que sucedía en el mundo paralelo. Los seguidores de la pareja también pudieron asistir a la singular unión marital a través de un Live de Facebook, al que se conectaron usuarios de hasta 60 países. El evento fue organizado por la compañía Capital Green y la unidad de negocio REM, Real Estate Metaverso.



Camila ya no será la reina 'consorte', así lo confirma la invitación a la coronación del rey Carlos III





“La logística en la vida real no fue difícil porque es algo que ya conocemos, pero el Metaverso es algo que apenas estamos asimilando, por lo que tuvimos que aprender muchas cosas, como que el lugar también se debe preparar”, cuenta Daniela.



Ella se enteró de la posibilidad de celebrar su amor en una realidad paralela por medio de un amigo que trabaja en la notaría, a quien llamó a pedirle su ayuda para casarse cuanto antes, aprovechando que su agenda y la de su ahora esposo, por fin coincidían, después de aplazar en varias ocasiones el enlace.



Su amigo le mandó vídeos, y le explicó los detalles de los preparativos que organizaron rápidamente. El espacio de la notaría virtual estuvo decorado para celebrar el matrimonio, aunque por falta de tiempo, los avatars de los novios no pudieron estar vestidos para la ocasión.



“En Latinoamérica somos la primera pareja que se casa. Los colombianos deberían aprovechar esta oportunidad de hacer las cosas en una plataforma que te da tantas opciones, de esta manera, la gente de todo el mundo se puede reunir ahorrándose muchos costos. Los invitados presencian todo. Nos vemos en avatares y podemos hablar por ahí, pero en algún momento la tecnología va a avanzar tanto que nos veremos en hologramas y todo se sentirá mucho más real”, agrega la feliz novia, quien está sorprendida por el impacto generado por su boda en la realidad paralela.



Entrevista con el cineasta Fabián Hernández, su ópera prima 'Un varón' se estrena en Colombia

Avatares de la boda de Dinesh SP y Janaganandhini Ramaswamy.

Un mundo paralelo

A finales del año 2021, Traci y Dave Gagnon celebraron la primera boda metaversa.



La pareja se había conocido hace más de cinco años atrás en la nube, por lo que llevar a cabo una ceremonia virtual tenía todo el sentido para ellos.



La ceremonia se celebró en la plataforma Virbela, especializada en crear entornos virtuales, donde los enamorados, a través de sus avatares se casaron.



En las bodas metaversas, las parejas pueden elegir cualquier lugar para celebrar su enlace: una isla paradisíaca, bajo la torre Eiffel de París o en un universo mágico. En 2022 la pareja conformada por Dinesh SP y Janaganandhini Ramaswamy celebró una recepción matrimonial con temática de Harry Potter en el metaverso, que costó 1.800 euros (US$ 1975).



La pareja india realizó el evento con el apoyo de la startup TardiVerse, basada en Blockchain, en un entorno que simulaba el mágico castillo de Hogwarts. Según confesó Ramaswamy, uno de los momentos más especiales de su boda en el metaverso fue caminar por el altar virtual acompañada de un avatar de su difunto padre.



Muchas parejas aún se casan de forma híbrida, aunque, poco a poco, los países adaptan sus legislaciones para que unirse en el metaverso sea legal.

Otros usos

Existen diferentes tipos de eventos que se han realizado en estos mundos virtuales. Conciertos, conferencias, celebraciones, lanzamientos, foros, son algunos de los espacios que han tenido lugar en el metaverso.



En marzo de 2022 se realizó la primera edición del Metaverse Fashion Week. Este se destacó por su gratuidad, además de ser una ceremonia incluyente que estaba abierto para todos los que quisieran asistir.

Los usuarios podían simplemente iniciar sesión en la plataforma basada en navegador y unirse al evento desde prácticamente cualquier lugar. En total fueron cuatro días de desfiles, fiestas, conferencias y compras, tal y como ocurre en un Fashion Week en el mundo real.



Hace poco el cantante antioqueño J Balvin llevó su experiencia musical al metaverso, a través de un concierto en el metaverso de Meta, donde el artista pudo cantar y bailar sus éxitos, acompañado de siete bailarines.

El concierto de realidad virtual realizado entre Meta y Balvin contó con 17 éxitos de las canciones más destacadas del artista colombiano.

En dicha oportunidad, los usuarios pudieron disfrutar de esta gran experiencia en el metaverso, a través del uso de la plataforma Meta Horizon Worlds.