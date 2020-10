Álvaro José Carvajal Vidarte

Melina Ramírez confirmó en las últimas horas lo que desde hace meses parecía un 'secreto a voces', su relación con el actor Juan Manuel Mendoza.



Con una romántica foto a blanco y negro en Instagram y un tierno mensaje, la caleña le dio el feliz cumpleaños a su coterráneo.



"Cuando pensaba que no volvería a creer en el amor, tú me diste mil razones para hacerlo. Gracias por eso. Gracias Dios por su vida y por ponerlo en mi camino. Feliz cumpleaños mi corazón", escribió Ramírez.



Los rumores de su relación empezaron desde finales del año anterior. En febrero pasado dijo en una entrevista que se estaban "conociendo", aunque no afirmó que fueran pareja.



"Él me coqueteaba en redes. Una vez dejó un comentario en una foto, yo ahí ni lo conocía, pero no faltaron los seguidores que armaron tremenda película. Lo vi normal, no le puse malicia porque tenemos muchos amigos en común de Cali", explicó durante la entrevista concedida a la revista Aló.



A pesar de que la pareja intercambiaba mensajes y piropos a través de sus cuentas en redes sociales, nunca llegaron a confirmar que tuvieran un noviazgo, hasta la foto publicada este lunes.

Melina, quien hizo parte del reality 'El Desafío', tuvo una relación hasta el año anterior con Mateo Carvajal, ganador de ese concurso en 2017.



Producto de ese noviazgo nació en 2019 Salvador, el primogénito de la pareja. Meses después los dos famosos anunciaron su ruptura y anunciaron que mantenían una buena amistad.



"Muchas gracias a todos por el amor y el apoyo todo este tiempo. Mateo y yo somos amigos y nos vamos a adorar siempre por Salvador porque ahora tenemos a lo más importante en nuestras vidas", dijo Ramírez en un video publicado en diciembre del año pasado.