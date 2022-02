¿Se va Goyo de Chocquibtown? La sorpresa que generó su primer tema como solista

Para sorpresa de todos los fanáticos de Choquibtown, Goyo, su vocalista principal, lanza la primera canción de su incursión en solitario, 'Na, na, na'.



Se trata de un adelanto de lo que será su álbum en solitario y que contara con un especial 'En letra de otro', que se prepara para la plataforma HBO Max.



'Na, na, na', letra llena de poder femenino, con una letra actual que cuenta la historia de una mujer y su libertad al tomar sus propias decisiones. El amor y las relaciones, son el hilo conductor de este sencillo que se estrena como un proyecto paralelo al de la agrupación Chocquibtown.

Lea también: ¿Volvieron? Crecen rumores sobre una posible reconciliación entre Lina Tejeiro y Andy Rivera



“Para mí es una canción con personalidad y fuerza. Puede sonar en cualquier parte del mundo, es irreverente… Y es que, si no estamos en la misma línea, sencillamente no vamos más… y pues entonces, na na na”, comentó Goyo.



Para Gloria Martínez, más conocida como Goyo, el código de lenguaje es clave hoy en día en la música, es la forma en que se comunica con sus seguidoras y les dice, “Yo te entiendo y tu historia me inspira a componer y a visibilizarte como mujer”.



La canción la escribió la misma Goyo, pero fue su hermano Slow Mike de Chocquibtown en compañía de Mr. NaisGai, responsable de los éxitos de Rauw Alejandro, que como productores, sumergieron el tema en un sonido futurista donde el Pacífico y el Caribe convergen.



La onda sonora lleva por las notas de la marimba; una descarga especial, una diáspora de África, del afrobeat, del ambiente en el que ella creció y la llenó de fuerza, para convertir un sueño en realidad. “Uno es su propio héroe cuando sabemos que podemos tomar decisiones y avanzar en nuestras vidas. 'Na na na' es esa colectividad que nos sigue fortaleciendo, desde la música”.



El video, bajo la dirección de Kree8 Productions de Simón Brand, muestra a Goyo sumergida en la selva, en diferentes mundos estéticos entre el glamour y la energía que representa. Ella como toda una pantera negra, suma a sus versos un universo visual cargado del poder femenino que representa. Siendo ya una figura destacada en la música latina, deja claro que está lista para proyectar su potencial como estrella internacional.



“Todas podemos crear nuestros propios mundos y lo que veremos en esta producción audiovisual de Na na na, es la continuidad de “En Letra de otro”, un performance donde verán a una Goyo cercana, real, con el ímpetu inquebrantable para seguir conociéndome a mi misma y presentar una nueva etapa de mi vida”, agregó.



Goyo ha tenido interés en perseguir una carrera como solista por años, y siente que ahora es el tiempo ideal. “Quiero que mi música trascienda, y ver qué tan lejos puede llegar”, afirmó.

Le puede interesar: Belinda, la estrella pop mexicana habló sobre su ruptura con Christian Nodal



Además, 'En letra de otro', es el primer especial musical para HBO Max dirigido por una mujer, para darle un toque personal a canciones icónicas como 'Oye cómo va' de Tito Puente, 'Antología' de Shakira y 'Summertime' de Ella Fitzgerald, transportarnos a los vibrantes paisajes de su Condoto natal en Chocó, Colombia.



Este especial ya tiene fecha de estreno en HBO Latino®, el próximo 4 de marzo en la noche y estará disponible en HBO Max.



A lo largo de su carrera, ha estado al frente de la concientización de la importancia de las contribuciones afrolatinas en la música latina, mientras que les recuerda a los amantes de la música que Colombia es más que un país caribeño - también tiene una costa del Pacífico con increíbles reservas de talento que merece ser escuchado.