Rihanna anunció su retiro indefinido de la música

Natalia Moreno Quintero

La cantante y empresaria Rihanna informó este viernes que suspende de manera indefinida su carrera musical pues, al parecer, no se encuentra inspirada para escribir nuevas canciones y no quiere defraudar a sus seguidores.



Originaria de Barbados, Rihanna había dicho a finales del año pasado que ponía una pausa temporal en la música. Sin embargo, rumores indicaban que la intérprete de canciones como Umbrella, We Found Love y Diamonds trabajaba en su noveno álbum de estudio.



'Anti', donde se incluye la popular canción 'Work' fue la última producción discográfica de la artista, publicada en 2016.

Desde entonces, la cantante de 32 años se ha dedicado a otros negocios con su empresa de moda y belleza Fenty. Se espera que próximamente lance una línea de cuidado para la piel, que se une a las propuestas en materia de ropa y maquillaje que ya se encuentran en el mercado.