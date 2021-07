Ricky Martin llama "egocentristas" a quienes se oponen a vacuna contra el covid-19

jhon pablo cuellar torres

Ricky Martin se ha caracterizado por involucrarse en temas sociales y ayudar a quienes más lo necesiten. En esta ocasión, el cantante puertorriqueño compartió un mensaje a través de sus redes sociales donde muestra su postura sobre la vacuna contra el covid-19 y criticó fuertemente a quienes no están de acuerdo con este proceso.



A través de la fundación que lleva su nombre y del centro de vacunación que creó en Puerto Rico, el artista ha liderado campañas a favor del proceso de inoculación una vez este empezó alrededor del mundo. Sin embargo, en esta ocasión decidió usar sus propias redes sociales para pronunciarse al respecto.



El mensaje lo compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram. Foto: @ricky_martin

En su mensaje, el cantante comienza diciendo que se vacunó "porque nunca podría vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere", y asegura que lo hizo "por la gente que nunca había conocido antes, por mi comunidad".



Su mensaje finaliza con un fuerte llamado a quienes hacen campañas en contra de la vacunación anticovid . "No seas tan egocentrista (...) no se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA", escribió Ricky.

Tanto el artista en sus redes como su fundación, continúan brindando información sobre el proceso de vacunación y su importancia "para la recuperación de nuestra isla y la protección de nuestros familiares", como se muestra en una de las publicaciones de la entidad.