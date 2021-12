‘Rey Richard: una familia ganadora', la película sobre el camino de Venus y Serena Williams

El actor Will Smith regresa mañana jueves a las salas de cine, como productor y protagonista, personificando a Richard Williams en la película ‘Rey Richard: una familia ganadora’.



Este papá tiene un plan y métodos poco convencionales. Llevará a sus hijas Venus y Serena Williams de las calles de uno de los condados más pobres y peligrosos de Estados Unidos, Compton, California, al escenario mundial como íconos legendarios del tenis.



Sobre ‘Rey Richard: una familia ganadora’, Smith afirma: “La mayoría de nosotros tenemos sueños imposibles, que haríamos si creyéramos que son posibles. La historia de Richard y de esta familia es en gran medida el sueño americano. Hay muy pocos lugares en la tierra en donde podrían ocurrir historias como la de Venus y Serena Williams. Se trata de querer ser las mejores versiones de nosotros mismos, pero a veces nuestras circunstancias pueden no coincidir con eso. Todo depende de la fuerza del espíritu humano para vencer los obstáculos. Es la realización de un deseo para todos nosotros”.



El dos veces nominado al Óscar, por En Busca de la Felicidad y Bad Boys para Siempre, bajo la dirección de Reinaldo Marcus Green interpreta a este padre-entrenador, armado con una visión clara y un osado plan de 78 páginas, que está decidido a que sus hijas hagan historia.



Entrenando en las canchas de tenis abandonadas de Compton, California, llueva truene o relampagueé, las niñas son moldeadas por el compromiso inquebrantable de su padre y por la perspectiva equilibrada y aguda intuición de su madre, desafiando probabilidades que aparentemente eran insuperables. Buscan triunfar ante la realidad prevaleciente.

Basada en una historia real, esta película sigue el inspirador viaje de una familia cuya determinación inquebrantable y fe incondicional dio como origen a dos de las leyendas deportivas más grandes del mundo.



Al respecto, Smith ha dicho que lo que más le sorprendió, antes de decidir que tenía que contar esta historia, fue “que Richard lo había profetizado todo; que había visto un partido de tenis en el que Virginia Ruzici ganó US$ 40,000, y dos años antes de que nacieran las niñas Richard escribió planes para toda su carrera. De hecho, le contó a Oracene su sueño, su profecía, y le dijo que debían tener dos hijos que iban a ser los jugadores de tenis número uno y número dos de todos los tiempos. Y yo me dije: ‘Espera, eso no puede ser cierto’. Cuando volví e investigué, me pareció que era una poderosa historia de fe, amor, familia y Dios”.



Para el actor, “la belleza de esta historia y de esta familia radica en que en el centro de todo está la fe. Oracene –’Brandy’ para Richard– es el centro de la familia en términos de fe y Richard es la fuerza impulsora de los sueños, un equipo espectacular. Todo en esta familia tiene que ver con su propósito. Esto les dio confianza en lo que estaban haciendo. Por encima de todo estaba Dios, luego la familia, la educación y el tenis”.



Ha comentado además el protagonista de la historia que se basó en su relación con su hija Willow y su carrera para entender el espacio que Richard encontró con Venus y Serena, “donde no presiona, no conduce, no golpea. Fue una de las cosas hermosas que dijo Venus: que cuando eran pequeñas y se metían en problemas, su castigo era que no podían jugar al tenis. Richard encontró una hermosa mentalidad en la que no persionaba sino que los estaba siguiendo hacia los sueños que habían elegido como familia”, relata Smith.



Aunque nunca estuvo en el centro de atención como su esposo, Oracene ‘Brandy’ Williams, interpretada por Aunjanue Ellis, jugó un rol muy similar al de su marido en la vida de sus hijas. Smith dice efusivamente, “Aunjanue es muy hábil. Es simplemente su manera de pensar sobre una escena, sobre una relación. Nos sentamos a hablar con Oracene, para tratar de llegar al núcleo del plan y de esta familia. Y una de las cosas con las que Aunjanue se conectó fue con el concepto de que Oracene se comunica con un poder superior”, comenta el actor.

Otros personajes



Por su parte, Saniyya Sidney interpreta a la fuerte pero silenciosa Venus, y Demi Singleton a Serena, la explosiva. Mientras que Tony Goldwyn hace del entrenador Paul Cohen y Jon Bernthal, del entrenador Rick Macci.



Reinaldo Marcus Green, quien dirigió esta película a partir de un guion escrito por Zach Baylin, confiesa que al hablar con los miembros de la familia Williams, se refirieron a su madre, Oracene, quien trabajaba turnos dobles para poner comida en la mesa. Richard tenía muchos trabajos.



Pero las hermanas mayores Isha, Lyndrea, Tunde, siempre acompañaban a Venus y Serena. Recogían pelotas, colgaban carteles y estaban en la cancha después de la escuela hasta que se apagaban las luces. Aquello, dice el director de la película, “me pareció increíble cuando escuché la historia; todo esto necesitaba mostrarse en un guion y en la pantalla”.

Rey Richard



Título original: King Richard.

Dirección: Reinaldo Marcus Green.

Guion: Zach Baylin.

Música: Kris Bowers.

Fotografía: Robert Elswit.

Reparto: Will Smith, Demi Singleton, Saniyya Sidney, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Tony Goldwyn, Andy Bean, Kevin Dunn, Craig Tate, Dylan McDermott, Katrina Begin, Andy Hoff, Jimmy Walker Jr.

Producción: Star Thrower Entertainment y Westbrook.

Edición: Pamela Martin. Vestuario: Sharen Davis.