¿Quién es? Lo que hay detrás del hombre que dice ser hijo de Santiago Alarcón y Shakira

Luego de que se conociera el caso de un hombre que afirmó ser hijo de Santiago Alarcón y Shakira, el actor volvió a las redes sociales para dar más detalles de la vida del hombre luego de que hablaran con su madre y hermano.



Según explicó a través del video, el hombre fue identificado como Óscar Galeano, hijo de Gladys Galeano y Pedro Agudelo, nació en Bogotá y este octubre cumpliría 30 años, indicó Alarcón quien insistió en que esta información la había obtenido de la propia madre del hombre, asegurando que, por ningún motivo era adoptado.



En un live de Instagram que el actor realizó junto con su esposa Cecilia Navia, explicó que supo que el hombre que se hacía llamar su hijo, se llama Óscar Galeano, quien nació en Bogotá y cumplirá 30 años el 28 de octubre, información que obtuvo de la propia madre del hombre.



"Hablé con la mamá y el hermano, la mamá de él se llama Gladys Galeano, el papá se llama Pedro Agudelo, son 10 hermanos que viven en Canadá, el papá llegó allá junto con su familia exiliado. Llevan casi 15 años allá. Óscar, que es la persona que dice ser mi hijo, Óscar Galeano no es adoptado. Nació el 28 de octubre de 1992, nació en su casa por parto natural, todo esto dicho por su mamá", dijo Alarcón.



Lea aquí: La historia de Diana Camila Estupiñán, la niña bonaverense que conquistó La Voz Kids



Además, el actor reveló que este hombre ya había acosado a una familia de Canadá hace 6 años: "Recibí un mensaje por Instagram de una señora que me dijo: ‘yo sé quién es y yo sufrí lo mismo por 6 años. Porque acosó a mi esposo durante 6 años’... Efectivamente, este muchacho ya había acosado a un hombre casado con hijos en Canadá durante 6 años", añadió.



De igual forma, Alarcón afirmó que cuando ocurrió todo, él pensaba que este hombre buscaba dinero, sin embargo, se dio cuenta que el hombre sufría de problemas mentales.



"Al principio pensé que era alguien que quería dinero, reconocimiento, fama, pero ya no... lo que necesitamos es ayuda para el muchacho (...) Óscar tuvo psicólogo y psiquiatra allá pero había sido muy difícil... nadie ha podido establecer qué es lo que tiene", contó el actor.



Sobre Shakira, quien el hombre había asegurado que era su madre, Alarcón le pidió a sus seguidores que no siguieran "molestando" a la cantante, pues ella no tiene nada que ver en esta polémica.



"Vale la pena aclarar, con ánimo de seguir defendiendo y, ojalá dejen en paz a Shakira, ella no tiene nada que ver con esto... Ni siquiera la he visto en mi vida", expresó.