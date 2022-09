La historia de Diana Camila Estupiñán, la niña bonaverense que conquistó La Voz Kids 

Diana Camila Estupiñán Anchico, la niña de 12 años, que canta a todo pulmón y con el corazón el himno de su tierra: “Bello puerto del mar mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura”, fue elegida por los colombianos como la ganadora de la sexta versión de La Voz Kids.



“Con el dinero voy a comprar útiles del colegio y a crear una fundación para ayudar a los niños que no tienen nada y que tengan un mejor futuro”, ha dicho la pequeña de cabello frondoso que enamoró al jurado y al público con la potencia, el vibrato y los brillos de su voz; su seguridad, sabor latino y amor por sus raíces.



A las audiciones acudió con sus zapatos rotos; tiene dos pares, pero sus favoritos son esos, con los que camina por su barrio en el “puerto precioso circundado por el mar”, porque dice que con estos se siente “feliz y segura”.



Le puede interesar: "Recuerdo cuando me entregó en adopción": habló el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira



Sus coterráneos, como el cantautor Yuri Buenaventura y Willy García, locutores de emisoras y conductores de programas de televisión, convocaron a los colombianos, a través de redes sociales, a votar por la que se convirtió en la Mejor Voz Infantil de Colombia. Tras su triunfo recibió la suma de $ 150 millones para sus estudios universitarios en música y además, grabará su primer sencillo con Universal Music.



Pero Diana, que tuvo como grito de batalla en el escenario a su amada; “¡Buenaventura!”, no la tuvo fácil en la final, donde compitió con grandes talentos como Nicolás Monroy, del grupo de Kany García, quien interpretó El Triste, y Sky Cuellar, del team Nacho, quien sorprendió al cantar Sweet Child O’ Mine, de Guns and Roses.



En la gala final, Diana, la ganadora del concurso, compartió escenario con el maestro Cepeda, donde interpretaron una de las canciones representativas del pacífico colombiano, La Vamo’ a Tumbar, cumpliendo su cometido, al poner a cantar y a bailar a los presentes en el estudio y a los televidentes en sus casas.



¿Qué fue lo más bonito de participar en este concurso?

Tener la oportunidad de conocer artistas tan talentosos como los entrenadores y haber compartido con niños y personas maravillosas de otras regiones de nuestro país.

¿Qué enseñanzas a nivel profesional y personal le deja?

Que debemos ser muy constantes y disciplinados para conseguir las metas y luchar siempre por nuestros sueños.

¿Por qué escogió a Cepeda como su entrenador?

Elegí estar en su equipo porque es un artista muy profesional y, junto a mi familia, somos fieles admiradores de su carrera y de su música. Trabajar con él fue muy bonito y divertido, me enseñó a vencer mis miedos y estar más segura en el escenario.

¿Qué mensaje le da a los niños de Colombia?

Que siempre deben luchar por sus sueños con mucha disciplina y muchas ganas.

¿Qué le dice a quienes votaron por usted?

uchas gracias por su voto, por apoyar mi talento, y a cada niño que pasó por La Voz Kids.