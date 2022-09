"Recuerdo cuando me entregó en adopción": habló el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira

La semana pasada, el actor Santiago Alarcón hizo una denuncia pública en sus redes sociales donde reveló que está siendo acosado por un joven desde hace cuatro años, quien dice que es su hijo.



"Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención", dijo el actor inicialmente.



De acuerdo Alarcón, el joven asegura que tanto él como la cantante Shakira son sus padres, los cuales lo habían entregado en adopción en el año 1992.



"El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco", contó el actor.



Ahora, el joven habló en el programa de chismes Lo sé todo, y desmintió la versión que publicó el actor.



"Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré", dijo el joven en el programa.



Y añadió: "Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud".



Finalmente, el joven aseguró que nunca ha buscado a la cantante, su supuesta madre. Además, afirmó que no tiene ningún tipo de enfermedad mental y que tiene como demostrar la paternidad y maternidad de los Alarcón y Shakira. De hecho, señaló que en Canadá se realizó unos exámenes médicos para certificar esto.



🚨¡En exclusiva! 😱 El hombre que asegura ser el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira nos cuenta su versión 😮 Todos los detalles HOY en #LoSéTodo a las 2:00 pm por el Canal 1 💙 pic.twitter.com/JjHru6BIq6 — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) September 12, 2022