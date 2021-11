J Balvin publicó en sus redes por primera vez una fotografía de su pequeño hijo, Río, fruto de su relación con la modelo argentina Valentina Ferrer.



Balvin, quien ha sido centro de críticas últimamente por su música y la disputa con otros artistas como Residente, volvió a dar de qué hablar, pero esta vez despertando reacciones positivas.



El artista colombiano presentó públicamente a su bebé a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 50 millones de seguidores.

En la foto, que cuenta hasta ahora con más de dos millones de reacciones y más de 6.000 comentarios, aparece de espalda con su hijo sobre sus hombros y viendo hacia el mar.



La publicación está acompañada con un mensaje de agradecimiento a su primogénito: "Gracias Río. Paz en la tierra".

Entre los comentarios, la mayoría positivos, figura de primero el de la madre del niño, "Mi amor miiii Bebe hermoso", seguido de otro dedicado a su pareja: "Papa rioooo best daddy".



Otro comentario que resalta es el del productor discográfico estadounidense DJ Khaled, quien le deseó bendiciones a Balvin y su familia: "You Live a life ! Bless up to u and your family (Vives una vida! Bendiciones para ti y tu familia)".



La hermana de J Balvin, Carolina Osorio, se expresó ante la foto de su sobrino: "Ñoññooooo q cosita". Incluso el padre del reguetonero, Álvaro Osorio, abuelo de Río, comentó: "El verdadero sentido de la vida : los hijos".