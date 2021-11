Yina Calderón, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele y ahora influenciadora, vuelve a ser blanco de críticas en redes sociales tras aparecer vestida como Barbie.



La huilense apareció en un video publicado en redes sociales, donde se le ve en su nuevo apartamento vestida y personificando a Barbie, la popular muñeca de Mattel.



Inmediatamente se convirtió en tema de conversación, recibiendo comentarios tanto de apoyo como de crítica por su polémica personalidad.

Calderón se ha declarado fanática de la muñeca, motivo por el cual se someterá a una serie de cirugías estéticas con el fin de quedar lo más parecida posible a Barbie.



Sin dar muchos detalles aún sobre estos procedimientos, Yina aspira convertirse en la 'Barbie colombiana', cambiándose su rostro, figura, entre otros aspectos físicos.



En el video aparece con un vestido rosado, mismo color de sus medias, gafas de sol y de una maleta grande que la acompaña, además de unas zapatillas blancas y una larga peluca rubia.



Cabe recordar que la influenciadora huilense ha sido fuertemente criticada por su polémica forma de vida, llena de excesos como las fiestas y el alcohol, el cual le ha ocasionado serios problemas de salud.



Además, ha sufrido numerosas cancelaciones de su cuenta de Instagram, red social que le genera ingresos y es una de sus principales fuentes de trabajo.



"Cuatro cuentas inhabilidadas; o sea, no entiendo [...] o a veces digo ‘listo, yo tengo cositas que…’ pero he cambiado. Dejé las putifiestas, he venido dejando el licor, yo no sé qué pasa, pero entiendo la voluntad de Dios y que las cosas pasen así", aseguró recientemente.



Mientras busca recuperar su cuenta principal, donde tenía más de cuatro millones de seguidores, Yina usa la cuenta de su empresa de fajas para tener contacto con sus fanáticos.