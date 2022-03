Qué tanto sabe del Óscar? Las grandes y pequeñas curiosidades del gran premio del cine

-Los más nominados. Walt Disney es la persona que más reconocimiento ha recibido por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, con más de 60 nominaciones y 26 óscares. La persona viva que ha sido nominada más veces es el compositor John Williams, con 49 postulaciones. En cuanto a películas, ‘La La Land’ igualó el récord de 14 nominaciones que lograron los filmes 'Eva al desnudo' (1950) y 'Titanic' (1997).



-Oscar a mejor actriz en dos ocasiones consecutivas, lo obtuvo Luise Rainer (12 de enero de 1910 - 30 de diciembre de 2014), quien fue leyenda en los años 30 por ser la primera mujer en obtener el Óscar a la mejor actriz en dos ocasiones consecutivas.



-Se han negado a recibir el Óscar: en 1935, Dudley Nichols rechazó la estatuilla, otorgada por su guion de ‘El delator’, debido a que el sindicato de guionistas estaba en huelga en ese entonces. Marlon Brando rehusó el galardón, concedido por su papel en ‘El padrino’, como reivindicación ante la discriminación del gobierno y de Hollywood a los nativos americanos. George C. Scott no aceptó el premio a mejor actor al considerarlo degradante.



-Meryl Streep ha sido nominada ya 21 veces, convirtiéndose de nuevo en la actriz con más candidaturas de la historia de los Óscar. Ha ganado en tres ocasiones; la última por su interpretación de Margaret Thatcher en ‘La dama de hierro’ en 2011.



-ÁActor más nominado al Óscar que Jack Nicholson no ha habido. De 12 nominaciones ganó tres. Como dato curioso, desde 2010 no protagoniza ninguna película.

-Siendo apenas una niña de 10 años, Tatum O’Neal ganó la estatuilla a Mejor Actriz Secundaria por ‘Luna de papel’, en 1973. A sus 29 años, Adrien Brody la recibió por ‘El pianista’, convirtiéndose en el actor más joven en recibir el premio.



-De 80 años, Jessica Tandy recibió el Óscar a Mejor Actriz por su rol en ‘El chofer y la señora Daisy’.



-En cambio, Gloria Stuart ostenta el título de la mujer más anciana nominada a este premio. Compitió en la categoría a mejor actriz de reparto a sus 87 años por su papel en ‘Titanic’.



-Los grandes ausentes de la ceremonia tienen a un rival de peso: Woody Allen que ha recibido 24 nominaciones (la mayoría como escritor) y nunca ha asistido a la gala, ya que, según el director, casi siempre coincidía con el día que iba a su club a tocar música con su clarinete.



-OÓscar a mejor directora, lo recibió Kathryn Bigelow en el 2009, siendo la primera mujer en ganar en dicha categoría por ‘Zona de miedo’. Chloé Zhao ganó por ‘Nomadland’ en el año 2020.





-Steve McQueen, artífice de ‘12 años de esclavitud’, pasó a la historia como el primer director de color y extranjero que compitió por el Óscar de mejor director.





-Primera actriz en ganar un Óscar por un personaje de habla extranjera: Sophia Loren en 1961 por su trabajo en la película ‘Dos mujeres’.



-Reivindicación feminista en la gala: en 2015 estuvo a cargo de la actriz Patricia Arquette, quien exigió igualdad en derechos, trabajo y salario para mujeres y hombres.

-Este miembro de la industria cinematográfica: Kevin O’Connell, técnico de mezclas, pese a haber estado nominado 20 veces a la famosa estatuilla, en mejor sonido, por su trabajo en películas como ‘Top Gun’, ‘Algunos hombres buenos’, ‘Twister’, ‘La máscara del Zorro’, ‘Armageddon’, ‘Pearl Harbor’, ‘Spider-Man’ o ‘Memorias de una Geisha’, no ha ganado. La primera vez que fue nominado fue en 1983, la última: en 2007.



-Maldición DiCaprio, así le llamaba la prensa a la fama que hizo la estrella de Hollywood con cuatro nominaciones y ni una estatuilla, hasta que en 2016 vio cumplido su sueño y ganó su primer Óscar como mejor actor gracias a su interpretación de Hugh Glass en ‘El renacido’.







-La estatuilla del Óscar es de bronce sólido bañada en oro de 24 quilates. Mide 34 cm y pesa 3,8 kilos.



-El tío Óscar

El Óscar nació el 11 de mayo de 1927 en una cena en Hollywood. Cedric Gibbons, director de arte de MGM, dibujó un caballero armado con una espada sobre un rollo de película. Margaret Herrick, de la Academia lo halló parecido a su tío Óscar.



-Récord

Tres películas han ganado los premios más codiciados a mejor película, actor, actriz, director y guion: ‘Sucedió una noche’ (1934), ‘Alguien voló sobre el nido del Cuco’ (1975) y ‘El silencio de los inocentes’ (1991).





-Italia

Es el país con más premios en la categoría a película en lengua extranjera en los Óscar, con 10 victorias.



-A color

La primera cinta a color en ganar una estatuilla del Óscar a la mejor película fue ‘Lo que el viento se llevó’ en el

año 1940.



-El precio

US$1 vale un Óscar. Desde 1950 quien quiera venderla debe ofrecerla por ese valor a la Academia.



-Avatar

El filme más caro: US$ 280 millones costó producirlo. No ganó Óscar a película ni director, sí dirección de arte, cinematografía y efectos.



-Transmisión

El Óscar se transmitió en TV en blanco y negro por primera vez en 1953 y a color, en 1966. Hoy se ve en 200 países.



-Los primeros

Los Premios de la Academia se entregan desde 1929, ese año se hizo una cena privada con unos 270 invitados.



-Vestido caro

El Dior Couture rosa azulado de US$4 millones de Jennifer Lawrence en el Óscar 2013.



Datos exclusivos de este 2022 de edición

-Este año la alegría de las nominaciones es por partida doble para una de las parejas más longevas de Hollywood. Javier Bardem y Penélope Cruz, que disputarán las estatuillas a mejor actor y mejor actriz, respectivamente, por ‘Being the Ricardos’ y ‘Madres paralelas’.



-Denzel Washington, el actor afro con más nominaciones

Son nueve las nominaciones y dos victorias en la entrega de los Premios Óscar que han resaltado el papel del intérprete. A sus 67 años, Washington ha fascinado al público en películas de distintos cortes, pasando del drama a la acción. Además ha trabajado bajo las órdenes de brillantes directores como Antoine Fuqua y Edward Zwick.



-Déjà vu de nominaciones

Los cinco nominados a mejor actor ya lo han sido en otras ediciones de los premios de la Academia, además de resaltar el talento de Denzel Washington.



--Esta es la cuarta vez que ha sido nominado el español Javier Bardem, quien ganó su primer Óscar en 2007 por ‘Sin lugar para los débiles’, en la categoría mejor actor de reparto.



-Se espera que este año Will Smith, se lleve su primera estatuilla. Esta es la tercera vez que el actor es nominado a los Óscar por su interpretación de Richard en ‘El método Williams’, el protagonista de ‘Hitch’ fue aspirante a los Premios de la Academia en 2002 por ‘Ali’, y en 2007 con ‘En búsqueda de la felicidad’.



-Benedict Cumberbatch recibió su primera nominación en 2015 por ‘The imitation game’, mientras que Andrew Garfield la obtuvo en 2017 por ‘Hacksaw Ridge’.



-A un Óscar de la élitecinematográfica

Lin-Manuel Miranda ya ganó el Emmy, el Grammy y el Tony, por lo que solo le falta llevarse el Óscar para tener los cuatro grandes premios.

Miranda ha sido ganador de los Tony a la mejor banda sonora original, al mejor musical y a un premio Grammy al mejor álbum de teatro musical.

Por otra parte, el compositor fue galardonado en 2014 a Mejor Música Original por ‘Bigger’.



-Con los oídos del alma

Troy Kotsur es el segundo actor sordo en ser nominado a un Premio de la Academia. En su actuación en ‘Coda’, Kotsur tiene solo un diálogo hablado, el cual significó mucho tiempo de ensayo y la valentía de, en un plató de cine, pronunciar un diálogo que él mismo no podía escuchar.



-Netflix escribe su propia historia

‘El poder del perro’ se convierte en la película más nominada de Netflix en toda su historia gracias a sus 12 candidaturas. Además, por segundo año consecutivo, Netflix consigue tener dos películas nominadas en la categoría principal.



-Direccionando la historia

Steven Spielberg hace historia este año al convertirse en el primer