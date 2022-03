‘The Batman’ se estrena hoy en cine, conozca todos los detalles

Warner Bros. Pictures presenta la nueva película de Matt Reves Batman, protagonizada por Robert Pattinson, interpretando el doble papel del detective justiciero de Ciudad Gótica y su álter ego, el solitario multimillonario Bruce Wayne en la nueva versión de la película que se estrena hoy jueves 3 de marzo.



Embarcarse a hacer un viaje y entender el canon de Batman, fue para Reeves una tarea emocionante, se trataba de trabajar con el ícono que ha vivido durante más de ocho décadas en los cómics y las novelas gráficas, y llevarlo de regreso a sus primeras raíces. “Batman comenzó como un detective”, dice Reeves.



"Así que, encontrar una forma de regresar a eso, despojarlo de aspecto fantástico de un superhéroe de DC, pero mantenerlo como aspiracional, fue una idea realmente emocionante. Siempre he pensado que, con el trabajo de género, lo importante para mí es encontrar una vía personal y las historias de Batman lo permiten. Queríamos convertirlo en alguien cuyo superpoder real es que puede soportar cualquier cosa para hacer lo que tiene que hacer", expresa el actor.



El guion de Reeves, el cual escribió con Peter Craig, existe en su propia porción del dominio cinematográfico de DC tallada por él mismo, sin conexión con el territorio explorado anteriormente (o en el futuro) dentro del Multiverso y que comienza cuando Bruce Wayne tiene poco más de un año siendo Batman. “No quería comenzar con una historia de origen, sino con un Batman joven, para ver su arco presionando para ser mejor”, expresa Craig.



En esta ocasión los personajes buscan mantener la identidad como han sido reconocidos a través de la historia, el actor Andy Serkis quien interpreta al amado Alfred Pennyworth, tiene grandes cargas que afrontar.



“Lleva una gran carga, que es el hecho de que nunca logrará, o nunca tendrá el potencial, para ser el padre de Bruce que necesita ser. Sabe que, aunque carga con la culpa de no estar presente en el momento en que asesinaron al padre de Bruce, simplemente no tiene la capacidad de ser un modelo paternal a seguir. Creo que esa es su tragedia como personaje. Y cuando los encontramos juntos en esta película, eso se está ampliando y fracturando. Y esa relación complicada y compleja es realmente el punto de partida para ellos en esta historia, y se profundiza cada vez más. Entonces, cuando Matt me pidió que jugara eso, dijo: "Andy, realmente quiero verte jugar ese nivel de emociones que exploramos en la franquicia Apes, pero donde podemos ver tu cara”, comenta el actor.

Otros de los esperados personajes, es el aire femenino que ofrece la fascinante gatuela, la cual será interpretada por Zoe Kravitz, quien durante el estudio del guion se ha enamorado de su personaje, “Tenía esta idea superficial de Catwoman. Es icónico, es sexy, es genial. Es una historia muy compleja la que escribió Matt, y estaba hablando de sus referencias de Chinatown y Klute y algunos de los personajes femeninos más interesantes que he visto en la pantalla. Interpretar a alguien tan fuerte y, sin embargo, realmente vulnerable al mismo tiempo es realmente agradable y refrescante. Es construir un personaje femenino que es fuerte y, sin embargo, no tiene que ser masculino de ninguna manera, pero aún puede ser duro”, explica Kravitz.



La construcción del guion y del personaje ha sido un trabajo arduo del productor, Matt Reves, quien presenta una parte desconocida del Caballero de la Noche que todos sus fans también necesitan conocer.



“Este es un tipo que no solo lucha contra el elemento criminal, sino que lucha contra sí mismo. Y ni siquiera sabe que se está peleando a sí mismo. Porque todo esto está impulsado por el hecho de que nunca ha superado el trauma de su infancia. Creo que lo que me entusiasmó fue la idea de que sería un personaje con tantas capas, que sería un superhéroe cuyo único superpoder real es su voluntad de esforzarse al máximo para tratar de encontrar una manera de darle sentido, y para ayudar a la gente de la ciudad”, comenta el productor.