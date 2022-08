Que no le pase lo de Marbelle: la responsabilidad al hablar de otro en redes sociales

Toda acción tiene su consecuencia. Eso lo puede confirmar Marbelle, quien en marzo fue denunciada por injuria, calumnia y hostigamiento a través de redes sociales en contra de Francia Márquez Mina.



Casi cinco meses después, en una jornada de conciliación en el búnker de la Fiscalía, tuvo que acceder a retractarse de varios señalamientos que hizo contra la hoy vicepresidenta de Colombia.



“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, escribió en Twitter la exponente de la tecnocarrilera, misma red social en que había publicado los insultos.



Durante toda la campaña política en el marco de las elecciones presidenciales de este año, Maureen Belky Ramírez, conocida como Marbelle, dejó claro que no simpatizaba con las propuestas de los candidatos del Pacto Histórico, razón por la que en varias ocasiones hizo uso de sus redes sociales para expresar su opinión, un derecho de todos los ciudadanos colombianos.



Cada una de las publicaciones de la cantante generaba titulares, que además de ofender a la entonces candidata, también afectaban su imagen como artista y, por poco, le cuestan un proceso penal en su contra por injuria, calumnia y hostigamiento.



De acuerdo con el Código Penal de Colombia, “El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión”. La pena de cárcel por este delito es de 12 a 36 meses, a lo que se suma una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Marbelle publicó los comentarios ofensivos entre mayo y junio de este año. Posteriormente, la Fiscalía estudió varias querellas por el delito de injuria y, el 15 de julio pasado, citó a la cantante a declarar. Después de un aplazamiento que ella misma pidió, se conoció que ambas partes conciliaron.



Lea además: Marbelle ofreció disculpas públicas a Francia Márquez por comentarios racistas en redes



Aunque las disculpas ofrecidas fueron realizadas en la misma red social que los insultos, allí mismo todavía están publicados los mensajes originales. En otro trino del mismo hilo en el que se disculpó, aseguró rechazar el racismo desde todas sus formas y extendió sus disculpas a toda la comunidad afro de Colombia.



Asimismo, la vallecaucana posteó que tampoco puede “afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas Farc”. Anteriormente, la cantante se refirió a la vicepresidenta como “FARC-IA”.



Marbelle no fue la única figura pública en ser llamada por la Fiscalía a dar explicaciones por hostigamientos y discriminaciones en contra de Francia. Humberto Amín, concejal de Bogotá, también tuvo que retractarse este jueves por haber afirmado que la vicepresidente tenía vínculos con el ELN.



Por otro lado, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo tendrá que comparecer ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el próximo 26 de agosto en el marco de un proceso de conciliación en el que hay varias personas usuarias de las redes sociales.



“Si uno es conservador en cuanto al cuidado de la reputación, un artista debería abstenerse de participar en la discusión política para no crear más sectarismos. Como figuras públicas, sus posturas son seguidas por muchas personas y esto les vale insultos o aplausos, dependiendo la orilla que los aborda”, explica Víctor Solano, consultor de reputación digital.



“Como apoderado de la Vicepresidenta @FranciaMarquezM aplaudo que se haya logrado un acuerdo en este asunto. Como fue nuestro propósito, este resultado debe servir para enviar un mensaje positivo y propositivo encaminado a erradicar definitivamente el racismo de nuestra sociedad”, trinó el abogado Carlos Hernán Escobar R.

Causa y efecto

Por injuria el artículo 220 del Código Penal señala: "El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de diez a mil salarios mínimos legales mensuales

vigentes.



Y el artículo 221 se refiere a la calumnia: "El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de trece punto treinta y tres a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes".



“En redes sociales no hay nada oculto. Aunque uno no tenga miles de seguidores siempre está la posibilidad de pasar un mal momento por algo que se ha dicho. Antes de escribir o comentar, se recomienda pensar lo que se va a decir. Es vital reducir las acciones de odio en la era digital, porque hace mucho daño”, explica Fernando Llados, experto en estrategia y marketing digital.



Las injurias se refieren a insultar o deshonrar a alguien; mientras que la calumnia es realizar una acusación falsa contra alguien.



Lea también: Lina Tejeiro se refirió a los rumores sobre la supuesta hija que tiene y "oculta" de redes

La hija falsa

Junto a Marbelle, ya son cuatro las personas que se han disculpado por las fuertes palabras que usaron contra la vicepresidenta. Una de ellas es Ornella Cabezas, tiktoker quien publicó un video en el que afirmaba ser la hija de Francia Márquez y tener serias discrepancias con ella.



"Me retracto de dicho video, no soy la hija de la señora Francia Márquez, y me retracto de todo lo que en el video contiene”, publicó Cabezas en su cuenta de TikTok.