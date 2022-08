Lina Tejeiro se refirió a los rumores sobre la supuesta hija que tiene y "oculta" de redes

La reconocida actriz Lina Tejeiro se refirió a los supuestos rumores que aseguran que ella tiene una hija y que, a pesar de que comparte parte de su vida en internet, a la menor prefiere "ocultarla" de las redes sociales.



En medio de una sesión de "preguntas y respuestas" de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, la actriz y modelo respondió una duda que, según dijo, le han estado haciendo con mucha insistencia y es sobre si es verdad que ya es mamá.



"No, no, no, yo ya estoy creyendo, en serio, que yo sí tengo una hija y soy la única que no sé. Porque son un montón de mensajes así. De verdad, que yo no tengo hijos", comentó la actriz en medio de risas.



Incluso, Tejeiro mencionó que no entiende por qué le insisten tanto con la misma pregunta si ella no ha sido madre. A pesar de su respuesta, muchos de sus fanáticos la empezaron a cuestionar y en varias de sus publicaciones le escribieron "¿Por qué nunca muestras a tu hija?".



Frente a la insistencia, Lina manifestó que la única explicación que ella le veía a los rumores es que estuvieran confundidos y creyeran que su sobrina, Julieta, en realidad es su hija porque, según recalcó, sí tienen un parecido físico.



​"Yo creo que ustedes están confundidos y creen que mi sobrina Julieta es mi hija, pero yo no tengo hijos", precisó Tejeiro.