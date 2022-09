¿Qué le pasó? La impactante reaparición de Fredy Guarín hablando de su crisis personal

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín reapareció este jueves en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores con un duro mensaje sobre la difícil situación personal que vive en la actualidad.



En su cuenta de Instagram, Guarín publicó una foto donde se ven las lagrimas en los ojos y escribió: "Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy a corazón abierto, esto no lo hago para general lástima ni ganar seguidores... lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona".



El deportista añadió que "de un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente estas lagrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más".



Además, manifestó que Dios "ya lo perdonó", al igual que él mismo se perdonó.



"Mi gente estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito dios y dejar que sea el quien guíe nuestra alma y corazón…", escribió.



Finalmente, dijo que entendía sí alguien no estaba de acuerdo con su publicación. "No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre mucho ánimo y fortaleza.. nunca es tarde", concluyó.



Este mensaje desató miles de comentarios de personas mostrándole su apoyo. El post ya llega 4.400 comentarios y 48 mil me gusta.



Guarín ha estado inmerso en muchos problemas personales, uno de ellos cuando se le acusó de querer agredir, en estado de embriaguez, a varios familiares.



El exjugador de 36 años intentó regresar al fútbol competitivo hace poco menos de dos años fichando por Millonarios, pero su mal estado físico, sumado al evidente sobrepeso, lo obligaron a retirarse de la actividad.



Guarín se inició en el Envigado, después pasó al Atlético Huila y posteriormente fue a las canteras de Boca Juniors de Argentina; de allí dio el salto al fútbol europeo para jugar en Saint Etienne de Francia.



El salto grande hacia el fútbol importante se produjo en el 2008 cuando llegó al Porto de Portugal, equipo en el que estuvo hasta el 2012 y con el que ganó la Liga portuguesa y la Europa League.



Luego dio otro paso más arriba al fichar por el Inter de Italia, jugando hasta el 2016 cuando decidió aceptar una millonaria oferta del Shanghai Shenhua. Su experiencia en China finalizó en 2019 al aceptar una oferta del Vasco da Gama de Brasil.



Millonarios fue su último equipo, pero fue muy poco lo que jugó. En la Selección Colombia también tuvo mucha actividad e hizo parte del equipo que deslumbró en el Mundial de Brasil 2014.