¿Quién le conquistó el corazón? Amparo Grisales presentó a su 'tinieblo'

La gran 'Diva de Colombia', la actriz Amparo Grisales ha sido muy discreta con su vida amorosa durante muchos años, a pesar de que su vida privada ha sido de gran interés para sus fanáticos.



Poco se conocía sobre su actual amor, sin embargo, la actriz sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en su Instagram donde se le ve muy cariñosa recostada sobre el pecho de un hombre, quien es su nuevo novio.



Se trata de Tommy, su nuevo novio brasileño con quien sostiene una relación desde hace varios años. Ahora, la foto de Grisales se ha viralizado en las últimas hora. "Playa, brisa y a mar", escribió la actriz en la foto.



Se conoció que en una entrevista con la revista ‘Aló’ en 2019, reveló que su novio se llama Tommy y que es de Brasil. "Tengo ese amor que vive en Brasil, vivimos a la distancia una linda relación y cada vez que podemos nos vemos (...) No tengo un Óscar, pero sí un Tommy. Estar enamorada es lo mejor", dijo en ese entonces.



De hecho, el año pasado, cuando estaba en el programa Yo me llamo, Grisales dijo: "¿Pero es que por qué quieren todos acompañarme? Todos piensan que yo no tengo marido, ¿acaso yo vivo montando en las redes. Yo tengo marido. Novio, tengo un novio muy lindo".



En otro post de su cuenta de Instagram también posteó otra foto con su novio, en un viaje en Cartagena, (tercera imagen).