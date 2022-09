¡Le pusieron los cachos! El drama que vivió  Totti, exjugador de la Roma, por su divorcio 

Francesco Totti, uno de los grandes ídolos históricos de la Roma y de la Selección de Italia, fue portada de varios medios internacionales este miércoles, y no precisamente por el fútbol.

Resulta que el recordado exjugador habló con la prensa italiana sobre su divorcio con la modelo Ilary Blase, negando los rumores que apuntaban a una posible infidelidad de él.

"No es cierto que yo haya sido el primero en traicionarla. Dije que me iba a callar y así lo hice, Dije que iba a callar, pero he visto mensajes que le hacen mucho daño a mis hijos", apuntó.

"Viví una etapa complicada, porque dejé de jugar y luego mi padre murió por Covid-19. Sin embargo, cuando más necesitaba a mi esposa, ella no estaba", indicó.

Luego, el legendario futbolista reveló cómo descubrió la infidelidad de su expareja.

"Nunca lo había hecho. Pero cuando recibí avisos de personas en las que confío, sospeché y miré su teléfono. Vi que había una tercera persona que era intermediaria entre Ilary y otra... Algo así como: nos vemos en el hotel", connfesó.

"Me deprimí y no podía dormir. Fingí que no pasaba nada, pero yo estaba siendo otra persona", indicó Francesco.