¡Que la risa no pare! Sábados Felices cumplió 50 años alegrando a las familias colombianas

Si hay algo que caracteriza a los colombianos es el buen humor, incluso en los momentos más complejos, las malas rachas son la oportunidad perfecta para sacarles un chiste.



No en vano, uno de los programas más antiguos de la televisión nacional es Sábados Felices. Son muy pocos los colombianos que pueden decir que no se han visto, por lo menos, un capítulo de esta producción de televisión, que este fin de semana celebró sus 50 años al aire, en la que se dieron cita diferentes generaciones de humoristas que han pasado por esta familia. 50 datos curiosos, dos Récord Guinness, entre otros.

Su historia en 50 datos

1- La primera emisión de Sábados Felices fue vista el 5 de febrero de 1972 con el nombre de ‘Campeones de la risa’, bajo la dirección de Alfonso Lizarazo.



2- En 50 años, el programa de humor más longevo de la televisión colombiana, ha realizado 2.600 emisiones, es decir, 4.728 horas han salido al aire.



3- Han sido más de 1.223.040 chistes los que han alegrado los fines de semana de los colombianos.



4- En total 12.740 concursantes han participado en este programa.



5- Sábados Felices ha visto pasar, por la Casa de Nariño a once presidentes, de los cuales la mayoría ha sido ‘víctima’ de imitación, ya que cada cuatro años, en plena víspera de las elecciones, el programa suele hacer parodias de los candidatos.



6- Además, este espacio televisivo acompañó con humor a los colombianos durante la pandemia del Covid-19.



7- El 4 de julio de 1998, Sábados Felices alcanzó 1.323 emisiones en la televisión pública.



8- Al ser un programa tan clásico en el país, sus protagonistas, cada vez, se hacen más longevos, dato con el que uno de los presentadores, Juan ‘Gomelo’, suele bromear, “el 98 por ciento de los integrantes ha caído en las drogas: Metaformina, Losartán, Insulina, Carvelidol y Atorvastatina, entre otras”.



9- El 12 de enero de 1980, Sábados Felices transmitió su primer capítulo a color, en los estudios Gravi.



10- Durante 10 años, el elenco estuvo conformado por solo 10 personas, entre los que se encontraba Jaime ‘El flaco’ Agudelo. Hoy día son más de 30 personas las que hacen parte del equipo, siendo ‘La Gorda’ Fabiola Posada uno de los personajes más emblemáticos.



11- El programa cuenta con el humorista más longevo del mundo, que es Don Hugo Patiño, con 92 años, miembro fundador.



12- Sábados Felices se ha caracterizado por premiar a los mejores humoristas. En 1972, el ganador del concurso de cuenta chistes recibió $ 700 pesos; este 2022, el último ganador fue premiado con $ 145 millones, un incremento de 207.000 por ciento.



13- En 50 años el programa ha entregado premios aproximados de $ 27.000 millones.



14- Ha tenido importantes y reconocidos presentadores, como Alfonso Lizarazo, quien fue el primer conductor y gestor del programa, de ahí continuaron Jota Mario Valencia, Hernán Orjuela y actualmente, Humberto Rodríguez ‘El Gato’.



15- En 2018, Sábados Felices recibió un Récord Guinness como el programa de humor en el aire más antiguo de la televisión mundial.



16- Cada año, el elenco participa en el Festival Internacional del Humor, donde se reúne el mejor humor de habla hispana, y que se transmite desde 1984.



17- Ha ganado ocho Premios India Catalina, especialmente en las categorías: Mejor Programa de Humor y Mejor Programa de Entretenimiento.



18- En los Premios TV y Novelas fue galardonado en cinco ocasiones.



19- En diciembre de 2014, el humorista de Sábados Felices, José Ordóñez Jr., ganó Récord Guinness por transmitir chistes durante 86 horas seguidas.



20- Para la celebración de los 44 años del programa, se realizó una maratón de 24 horas en vivo con todo el elenco, además de invitados como Róbinson Díaz haciendo de El Cabo (Personaje de El Cartel De Los Sapos), la sexóloga Flavia Dos Santos, la presentadora Carolina Cruz, el imitador Camilo Cifuentes, el artista de champeta urbana Kevin Flórez, el cantante Pipe Bueno, humoristas invitados, participantes y ganadores de Los Cuentachistes.



21- Programas del canal Caracol como Día a Día y La Red se integraron a esta maratón, la cual arrancó desde las 11:00 p.m. y terminó el sábado, 20 de febrero, a la misma hora, con un emotivo homenaje a Francisco Fuentes, Pacho Sin Fortuna.



22- Los personajes más nombrados en los chistes en el

programa han sido: la actriz colombiana Esperanza Gómez y el futbolista vallecaucano ‘El Tino’ Asprilla.



23- Algunas de las expresiones de los humoristas han sido

adoptadas en el diario de los colombianos, entre ellas se encuentran: “¡Ay Juejulia... me extrovertí!”, de Pedro Nel Martínez (Surrucuca); “¡Ja, jay...! pa' más piedra”, Humberto Martínez Salcedo (Maestro Salustiano Tapias), entre otras.



24- A la celebración de los 50 años asistió Alfonso Lizarazo, creador del programa, quien fue presentador y director durante casi 28 años.



25- Una de las claves para el éxito del programa es la mezcla de distintos segmentos, como las parodias, las secciones de Los Cuentachistes y las imitaciones.



26- Entre las parodias más recordadas por el público se encuentran la de la telenovela Pasión de Gavilleros, y los realitys A Yo Me Llaman y El Desatino.



27- Los Cuentachistes ha sido un espacio para humoristas aficionados de todo el país que buscan darse a conocer a nivel nacional.



28- Uno de los pilares del programa son las obra sociales. Desde 1977 comenzó la campaña pro construcción de escuelas Lleva una Escuelita en tu Corazón.



29- Con este proyecto se realizó la gira más grande que haya hecho un grupo de artistas de la televisión en función de la caridad.



30- Una de las estrategias para promover el proyecto, fue la programación de partidos de fútbol, donde se enfrentaba el elenco

contra la comunidad visitada. Un encuentro con muchos tintes humorísticos.



31- Curiosamente, el elenco ganó la mayoría de los partidos jugados. Es decir, que ahora podrían ser llamados la Selección de Risa.



32- El programa también presentó el proyecto Una Sonrisa Por la Paz, con el que el elenco viajó para llevar humor a distintas zonas del país.



33- Uno de los personajes más recordados es Élmer Sepúlveda, conocido como Doctor Parkinson, quien hacía humor de su enfermedad.



34- Entre sus presentadores está el periodista antioqueño Jota

Mario Valencia, quien falleció el 6 de junio de 2019.



35- Una de las costumbres para recibir a las personas nuevas en el elenco “era pedirles que les preguntarán a Óscar Meléndez por la tía que baila salsa en Cali, y cuando iban a preguntarle él los madreaba, pues su tía no podía caminar”, cuenta Nelson Polanía.



36- El Nodriso Rebelde, una de las rutinas del humorista Gerly

Hassam Gómez ha sido utilizado por algunas iglesias, para dar testimonio de cómo a través del humor se pueden compartir mensajes significativos.



37- La Gorda Fabiola se retiró del programa durante seis años, para participar en otro gran escenario, la política. También estuvo lejos de las cámaras debido a sus malos hábitos alimenticios, llegó a pesar 120 kilogramos, lo que le ocasionó graves problemas de salud.



38- Durante la pandemia del Covid-19, el programa sobrepasó los retos del confinamiento; sin embargo, también tuvo una dolorosa

pérdida, pues Marcelino Rodríguez, más conocido como Mandíbula, falleció el 27 de mayo después de contagiarse por el virus.



39- Sábados Felices hace parte de la historia de amor entre Fabiola Posada y Nelson Polanía, quienes llevan más de 25 años juntos y que se conocieron en el set, “yo llegué al programa con el objetivo de trabajar y termine enamorada”, cuenta entre risas ‘La Gordita’.



40- El reconocido programa ha sido la escuela de una larga lista de humoristas y artistas de la televisión colombiana, que se han abierto camino en el mundo del entretenimiento, pero no todos iniciaron en la comedia; es el caso de César Corredor, ‘Barbarita’, apasionado del fútbol, quien jugó en la segunda división del Fútbol Club Millonarios.



41- Sumado a lo anterior, Julián Madrid, conocido como ‘Piroberta’ es arquitecto de profesión, mientras Heriberto Sandoval, es magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. ‘La Gorda’ Fabiola es Periodista, de la Universidad Externado de Colombia.



42- Curiosamente, Hassam, quien generalmente hace bromas

sobre hablar mal en inglés, es docente de este idioma y es egresado de la

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



43- Todos conocen al humorista y empresario ‘Don Jediondo’, lo que pocos saben es que al principio, Alfonso Lizarazo no estuvo de acuerdo con el nombre, pues consideraba que era muy fuerte para usarlo en televisión.



44- Uno de los grandes temores de Roberto Lozano, ‘El Soldado

Micolta’, es no poder romper el hielo con otras personas. Un dato bastante extraño para un humorista.



45- Entre el elenco aseguran que Frey Eduardo Quintero, ‘Boyacomán’, “se las monta a todos”, por esta razón fue condecorado como el Rey del Bullying.



46- En Colombia los agüeros nunca faltan. Al momento de premiar a los humoristas, estos buscaban hacerse en la parte derecha del escenario, pues ‘es el puesto ganador’.



47- A Piroberta, El Mono Sánchez, Triki Trake, Lucumí, Los Siameses, entre otros, les gusta reunirse para el disfrutar del “plan perfecto”. Ver jugar al América de Cali.



48- En medio de la fiesta de los 50 años, el elenco fue invitado a un crucero.



49- Campeones de la Risa cambió su nombre cuando pasó al horario de los sábados... ¡Felices!



50- Ha sido galardonado, en dos ocasiones, a los Premios Orquídea USA, a Mejor Programa de Humor y a Mejor Humorista, por Juan Ricardo Lozano como Alerta.

La risa, una cosa seria

Alfonso Lizarazo, quien vive actualmente en Barranquilla, se hizo presente en la celebración del programa del que es fundador. Foto: Especial para El País

“Lo mejor de hacer Sábados Felices es que existe una camaradería entre nosotros, cuando estamos grabando y trabajando siempre hay risas y eso se nota en el resultado del programa como tal. Hay un gran trabajo con pasión”, cuenta Humberto Rodríguez, ‘El Gato’, quien debutó este fin de semana en el campo del humor con la imitación del Soldado Micolta.

Lo cual significó un reto grande para él, al imitar el acento vallecaucano de Micolta, además para el presentador, a pesar de llevar 11 años en un programa humorístico, considera que aún no ha desarrollado el don de hacer reír, “yo tengo una memoria súper mala para los chistes, escucho uno y después cuando lo quiero contar, se me olvida, es que esto requiere de un arte”.



El humor es una de las mejores estrategias para afrontar los momentos difíciles, incluso existen teorías que aseguran que la risa es una gran herramienta para curar enfermedades, con esto se podría decir que los humoristas son los médicos de la risa de la sociedad colombiana. En eso coincide ‘La Gorda’ Fabiola: “las risas nos ayudan a sobrellevar las duras situaciones que afrontamos en nuestro país. En distintas ocasiones, los seguidores del programa me han dicho ‘estaba muy triste y viendo el programa me hiciste reír’, y esta es la gran satisfacción para nosotros”, cuenta.



Aunque parece una frase de cajón, hacer humor no es tarea fácil, pues es necesario reconocer los comportamientos y costumbres que abarcan a la sociedad colombiana, “prepararse es un proceso largo, en el cual se debe ser muy juicioso. Algunas veces nos enfrentamos a la hoja en blanco; pero, debemos siempre buscar esa manera correcta de hacer reír”, explica ‘Polilla’.



Esta es una de las razones por las que los humoristas suelen ser muy ordenados al momento de investigar los temas a tratar, así como rigurosos con el ensayo de sus rutinas. “Ellos son personas muy juiciosas y disciplinadas, verlos trabajar es una inspiración que lo motiva a uno para prepararse de la mejor manera, y acompañarlos para que ellos brillen en el escenario”, cuenta ‘El Gato’.



En tiempos donde el respeto por la diferencia ha aumentado, es necesario comprender los límites y establecer rutinas cargadas de empatía, “la mejor manera para no ofender a las demás personas es burlarse de uno mismo. Entonces, empecé a hacer chistes sobre mi sobrepeso, por haberme casado con un hombre menor, y me di cuenta de que ahí la gente se quedaba y le gustaba, porque se identificaban con las situaciones que expongo”, manifiesta ‘La Gorda’ Fabiola.



El príncipe del humor

Hugo Patiño, el Príncipe de Marulanda, nació en Marulanda, Caldas, y vivió en Sevilla, Valle. Foto: Especial para El País

Hugo Patiño Vásquez es el humorista más veterano de Colombia, “y según me dijeron, Sábados Felices es el programa más longevo del mundo”, acota ‘El Príncipe de Marulanda’, quien recibió dicho remoquete del fundador y primer presentador de ese espacio, Alfonso Lizarazo. “Así me conocen en todas partes. Llevo 50 años en el programa, nunca pensé que llegaría a tanto. A mis 92 años, soy el más antiguo, los demás, algunos se fueron y otros, lamentablemente, murieron”.



Cuando concursó en Operación Ja Ja, programa que conducía Fernando González ‘Pacheco’, que se emitió en 1970 y 1971, Patiño, quien trabajaba como promotor nacional de ventas de una empresa importante, fue visto por Lizarazo, quien lo contactó. “Me dijo: ‘me dieron un espacio de humor, hay que trabajar con libretos’, me llamó y allí conocí al ‘Flaco’ Jaime Agudelo, a Carlos ‘El Mocho’ Sánchez, al ‘Chato’ Latorre y a los humoristas antiguos. Empezamos en el año 1972, primero el programa se llamó Campeones de la Risa, a Alfonso no le gustó el nombre y lo cambió por Sábados Felices y aquí estamos todavía, gracias a Dios”.



Patiño, quien se toma muy en serio su oficio, no oculta que él y sus compañeros de elenco se divierten mucho grabándolo, al punto que “nos reímos y el director de la grabación nos llama la atención: ‘ustedes no tienen que reírse, es el público, déjenme grabar’. Somos todos muy amigables, a mí todos estos nuevos me respetan mucho y me ayudan a veces. Uno les dice ‘¿pongo esta cara o no? ¿Entro por aquí o por acá?’”.



Pero su mayor satisfacción ha sido haber hecho parte de la campaña creada por Lizarazo, Lleva una Escuelita en tu Corazón, “Íbamos a los pueblos, nos invitaba una junta de acción comunal o un club de leones y jugábamos fútbol. Qué íbamos a saber jugar, pero bueno, la gente iba por ver las figuras. Y por la noche hacíamos un espectáculo de humor en un teatro o coliseo. El programa tuvo mucha sintonía con esa campaña. Hoy en día es muy grato estar uno en un restaurante o en un centro comercial y que se acerque alguien y le diga: ‘soy abogado, odontólogo o médico y estudié en una escuelita que ustedes hicieron en mi pueblo’”.



Aunque los ‘sketch’ han cambiado y hay mucha gente nueva, según él, “ellos se dejan aconsejar, porque uno tiene alguna experiencia. Carlos ‘El Mono’ Sánchez y Gustavo Villanueva ‘Triki Trake’, me dan chistes para el Bobo Anselmo, personaje que traje del pueblo de Caldas, Ansermanuevo, porque pueblo sin bobo no hay”. “Tengo 92 ya. A mí me da pena salir a la calle, qué dirá la gente. Gracias a Dios tengo una mujer que me cuida en la alimentación y en el vestir. Yo ya aguardiente no tomo. De vez en cuando me bebo una buena copa de vino. Aguardiente tomaba cuando íbamos a las campañas de la Escuelita, porque en los pueblos no le ofrecían a uno tinto sino aguardiente”. Recuerda que Humberto Martínez Salcedo le colaboraba para los chistes de los políticos, yo los imitaba por insinuación de él, pero empezamos con el padre Rafael García Herreros, y Lizarazo decía que no se podía hacer.



Pero pegó, porque se hacía un libreto de buena factura; el día que el padre me vio, me quedé pasmado y me dijo ‘no se preocupe, eso de hacer reír imitando a otras personas, es un apostolado’. Llegué a ser amigo de Pastrana, Belisario Betancour y Alfonso López Michelsen”.