El Conjuro 3: ¿qué hace tan aterradora a esta película?, actores y productores hablan

Álvaro José Carvajal Vidarte

El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo, que está en salas de cine nacionales y por HBO Max, continúa teniendo en cuenta las investigaciones de Ed y Lorraine Warren para generar terror en los espectadores.



Esta vez cuenta la historia de Arne Johnson, un hombre que en 1980 trató de defenderse de los cargos de asesinato que se le imputaban, afirmando que había sido poseído por un demonio.



Dirigida por Michael Chaves, la película cuenta con Vera Farmiga y Patrick Wilson, interpretando a Lorraine y Ed Warren.



Dentro de todo lo que se ha hecho con la serie, se han creado las películas de 'El Conjuro', 'El Conjuro 2', 'Annabelle' y 'Annabelle: La Creación', 'La Monja' y 'Annabelle 3: Viene a Casa'.



Hablamos con los productores James Wan y Peter Safran, quienes han colaborado en todas las películas del universo El Conjuro, y con los actores Sarah Catherine Hook (quien interpreta a Debbie Glatzel) y Ruairi O'Connor, en el papel de Arne Cheyenne Johnson.

Lea también: Los premios MTV Video Music Awards serán en Nueva York el 12 de septiembre



¿Cómo fue ver a Michael Chaves trabajando con Patrick Wilson y Vera Farmiga en el set, dando forma a este ‘Conjuro 3’?



James: Me complace ver lo astuto y confiado que estaba Michael en el set; tiene una visión fuerte de la película. Ver cuánto les gustaba a Patrick y Vera y obtener su sello de aprobación significó mucho para mí. Y a Michael también le encantó trabajar con Patrick y Vera. Eso me ayudó a tranquilizarme, me hizo sentir menos ansioso por alejarme de la dirección. Michael tiene mucha energía y la usa de la manera correcta, sabe cómo comandar un set. He observado su crecimiento de primera mano, desde ‘La Llorona’ hasta este ‘Conjuro’. Ha ganado mucha habilidad en un corto período de tiempo. Todo eso es parte del crecimiento como cineasta, y es genial verlo aprovechar toda esa experiencia en esta película.



¿Qué nos puede decir sobre el expediente que inspiró esta entrega?



Sarah: Se basa en un expediente real de Ed y Lorraine Warren que se centra en la familia Glatzel y Arne Johnson, el novio de Debbie Glatzel. Fue uno de los casos más importantes que lidiaron Ed y Lorraine Warren, porque hubo un asesinato involucrado. El juicio posterior intentó utilizar la posesión demoníaca como defensa legal. No funcionó, pero fue noticia. Esta entrega incorpora muchos de los elementos de ese caso, especialmente lo que les sucedió a Arne y Debbie, pero no se centra tanto en la posesión de David Glatzel, el hermano pequeño de Debbie. Y utiliza otras partes de la carrera de Warren en las que ayudaron con las investigaciones policiales.



Lorraine Warren dijo que Vera Farmiga y Patrick Wilson capturaron perfecto su relación con Ed. Especial para El País

¿Cómo ha sido trabajar con Patrick Wilson y Vera Farmiga, y qué ha aprendido de ellos?



Sarah: Los admiro mucho a ambos. Trabajando con ellos esa primera semana, no podría haber habido una mejor introducción a ‘The Conjuring Universe’. Ambos son un gran apoyo. Hicieron que todo el proceso se llenara con menos presión. Su dinámica es muy divertida, pero profesional. Realmente entienden las vibraciones del otro, y me divertí mucho aprendiendo, mirándolos. Son actores amables y generosos que siempre estuvieron ahí para mí, especialmente si tenía una escena emotiva. Fuera de la pantalla se mostraron cálidos y curiosos por conocerme, eso fue muy significativo.



¿Qué tipo de investigación de época realizó para preparar su rol?



O’Connor: Escuché mucha música de los 80, como ‘Tears for Fears’ y ‘Devo’, por nombrar algunas. Su ropa era tan buena en ese entonces, y los mundos que crearon eran tan geniales. A menudo escuchaba música entre configuraciones para mantener la mentalidad. Pero en algún momento me di cuenta de que también era importante terminar con el trabajo de posesión de demonios, físicamente exigente y psicológicamente pesado, así que vi muchos bocetos de comedia y videos divertidos después de cada toma. Sarah Catherine también se percató de eso, e hizo pequeñas cosas aquí y allá para ayudarme a mantenerlo liviano. Eso es algo que vimos hacer mucho a Vera y Patrick. Entre tomas, siempre bromean entre ellos, porque es un material realmente sombrío y oscuro la mayor parte del tiempo. Si te metes mucho en ese espacio mental y no tienes un poco de ligereza para dividirlo, puede abrumarte.

O’Connor: “Me visualizaba volando en avión o imaginaba maneras terribles de morir”. Especial para El País

Vea también: Las mujeres conquistan la pantalla de Starz Play con la serie ‘Run the World’



¿Qué espera que experimente el público cuando ve la película?



O’Connor: Espero que el público se deje llevar por la aventura. Esta es un poco diferente a las otras dos películas. Es un thriller con una parte investigadora, un elemento criminal. Hay un reino de miedo más grande en juego en esta entrega, mientras Ed y Lorraine salen de la casa embrujada y entran en el mundo embrujado.



Esta película está más avanzada en la línea de tiempo que los demás ‘conjuros’, Ed y Lorraine Warren están maduros. ¿Cómo ha sido ver el desarrollo de ambos en los últimos nueve años?



Safran: Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que Ed y Lorraine estén en contacto con su humanidad a lo largo de todas las películas. Cada una es una historia de amor expresada como un thriller sobrenatural. Todo se reduce a esa relación entre Ed y Lorraine. Ha sido una experiencia maravillosa desarrollar esa relación a lo largo de las tres películas. Uno de los grandes elogios que recibimos en el primer Conjuro fue de Lorraine Warren, dijo que habíamos capturado maravillosamente esa relación entre ella y Ed. Queremos asegurarnos de que Ed y Lorraine estén orgullosos de lo que hagamos.



Ruairi O'Connor y Sarah Catherine Hook, que interpretan a Arne Johnson y Debbie Glatzel, tienen una química similar a la de Patrick y Vera. ¿Cómo se logró esto?



Safran: Fue un proceso de casting muy largo y extensas audiciones para encontrar a Ruairi y Sarah Catherine. Estamos muy contentos con lo que aportan a sus personajes. En la vida real, Arne y Debbie tienen una relación increíble que refleja el amor que Ed y Lorraine tenían el uno por el otro. Se casaron cuando Arne todavía estaba en prisión y, a pesar de todo lo que sucedió en sus jóvenes vidas, siguen casados hasta hoy.

O’Connor: “Me visualizaba volando en avión o imaginaba maneras terribles de morir”. Especial para El País

(*) Agradecimientos a Santa Barbara Films.

Datos curiosos



Poster de la película 'El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo'. Especial para El País

El padre Gordon (Steve Coulter), Judy Warren (Sterling Jerins) y Drew Thomas (Shannon Kook) son los únicos personajes además de Ed y Lorraine Warren que se repiten en las tres películas, excepto Annabelle.



Las referencias a otros títulos del universo ‘Conjuro’ son muchas a lo largo de la película.



Se revela que el padre Kastner fue responsable de exponer el culto Disciples of the Ram de Annabelle y Annabelle: Creation.



La rueda de colores de ‘Annabelle Comes Home’ se ve en la Sala de Artefactos, al igual que el retrato de La Monja de ‘El Conjuro 2’. La familia Perron de El Conjuro envía flores a Ed y Lorraine.



En el Conjuro 3 actúan además: Sterling Jerins, Charlene Amoia, Julian Hilliard, Shannon Kook, Andrea Andrade, Mitchell Hoog, Megan Brown, Stacy Johnson, Nicky Buggs, Ronnie Gene Blevins y Beth Pilgreen. El guion lo escribió David Leslie Johnson-McGoldrick.