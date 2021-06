Las mujeres conquistan la pantalla de Staz Play con la serie ‘Run the World’

Lady Johana Fiallo García

Ya se encuentra disponible en la plataforma de Starz Play la serie ‘Run the World’, creada por Leigh Davenport. Ambientada en Harlem (barrio de Nueva York), la serie se centra en un grupo de amigas de mujeres negras entre los treinta y tantos, que se caracterizan por ser

inteligentes, divertidas y realmente leales entre ellas.



La historia narra el día a día de estas mujeres que trabajan, viven y se divierten, mientras luchan por ‘dominar el mundo’. Cada una de ellas, atraviesa altibajos profesionales, conexiones y desamores que las hace reflexionar sobre quiénes son y hacia dónde van.



En esencia, es un programa femenino protagonizado por Amber Stevens West (The Carmichael Show) en el papel de Whitney, una perfeccionista que casi siempre sigue las reglas; Andrea Bordeaux (NCIS: Los Ángeles) como Ella, una romántica audaz, que está descubriendo lo que realmente quiere tanto personal, como profesionalmente; Bresha Webb (Marlon) como Renee, la vivaz diva a punto de divorciarse y con una carrera aparentemente próspera; y Corbin Reid (Valor) como Sondi, una profesional muy preparada, que comienza a reevaluar tanto su carrera, como sus prioridades personales.

En un primer vistazo, ‘Run the World’ parece una versión moderna de ‘Sex and the City’, y aunque para la actriz Corbin Reid la comparación es un gran halago, para ella existe una gran diferencia entre este show y la exitosa serie de los 90 y es la temática.



Mientras ‘Sex and the City’ trata sobre citas o sobre mujeres que buscaban conseguir un hombre y mantener esa relación, para Reid las vidas de las mujeres de ‘Run the World’ está más enfocada en las amistades femeninas y en cómo se apoyan entre ellas para salir

adelante. Pero también habla de relaciones salvajes y de como encajar todo eso con sus carreras.



“Es un panorama más amplio de lo que significa ser una mujer. No es solo sobre hombres y relaciones de pareja”, comenta.



Otra gran diferencia está en las protagonistas, en el caso de ‘Run the World’ todas son mujeres negras, que además se salen de los estereotipos que han buscado propagar los programas de entretenimiento en Estados Unidos. Al respecto, la actriz Amber Stevens se encuentra dichosa, porque siente que por fin las mujeres negras podrán contar su propia historia y opina que los espectadores finalmente verán más versiones de lo que significa ser una mujer negra en Estados Unidos.



“Creo que la representación importa. La gente necesita verse a ellos en programas de entretenimiento y en lo que consumen. Ya es hora de que demostremos que las personas de color son mucho más de lo que se ha mostrado de ellas hasta ahora. No hay nada excepcional sobre que una persona de color tenga una buena vida. En el medio siempre ha

sido visto como: una sorpresa que una persona afro fuera al colegio y viva en un condominio. Pero esas son las personas que conocemos y hay que normalizar esta experiencia y creo que es muy importante. Que bueno que las personas tengan esta presentación”, expresa Stevens.



Además, la actriz resalta que las cuatro mujeres que hacen parte del grupo de amigas, son muy distintas entre sí, lo que permite mostrar más matices, y en especial, lo que posibilita mostrar más claramente la sororidad, porque sin importar sus diferencias todas se apoyan

entre sí, se ayudan cuando están en una necesidad y eso es algo con lo que Stevens se siente identificada, porque así también son sus relaciones con mujeres en la vida real.

Reid también es de las que tiene un grupo de muy buenas amigas, y amigos en general, por fuera de cámaras. Y aunque no son amigos que se conocen desde el colegio, como ocurre en la serie, la actriz sí tiene cinco o seis verdaderos amigos que los trata como familia, “de la misma forma en que estas mujeres se trata a ellas en la serie”. Es por eso que tanto ella como Stevens se sienten tan orgullosas de que este tipo de relaciones entre mujeres se retrate en una serie.



“Creo que sin las mujeres, este mundo habría explotado hace mucho tiempo. Pero definitivamente necesitamos que ellas estén más seguido en la mesa, tener más voz para poder decir lo que pasa en nuestro mundo y creo que vamos en ese camino y este show es una de las formas en la que lo estamos haciendo. Son cuatro mujeres, negras, contando lo

que significa vivir vidas empoderadas. Detrás de las cámaras también hay mujeres negras. Las mujeres están a cargo aquí y estamos demostrando que pertenecemos a este lugar, que importamos y que realmente somos buenas en esto”, dice Stevens.



Por su parte, Reid destaca del movimiento feminista, el hecho de que todos estén luchando por la interseccionalidad y por demostrar que el rostro del feminismo no solo es el de una “mujer blanca”, sino que debe proteger y representar a “cualquiera que se identifique como una mujer sin importar quienes sean”, opina la actriz, quien también cree que cada mujer está luchando por algo un poco diferente, y el show contribuye a dar esas diferentes perspectivas. “Este es un programa feminista con muchas mujeres, donde todas son dueñas de su sexualidad, de su carrera, de todo y que luchan por dar lo mejor en todo”, dice.