¡Qué guapa! La actriz Florinda Meza compartió fotografías de su juventud, hace algunos ayeres

La actriz mexicana Florinda Meza, conocida como 'Doña Florinda', en la popular serie televisiva de El Chavo del Ocho, compartió una fotografía de su juventud en sus redes sociales.



En la celebración de su cumpleaños número 74, la actriz aprovechó para recordar junto a sus seguidores aquellos tiempos dorados en los que llegó a ser una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana.



" Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opina ahora, al verme en mi cumpleaños 74", escribió en Twitter.



"Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿qué creen que me diría? los leo", agregó.



"Él diría, ese tiempo solo te hizo más guerrera, más fuerte, más bella más mujer", escribió una usuaria en redes. "Te diría: ojalá fuéramos eternos para seguir regalándole al mundo sonrisas", posteó otro internauta.



La artista tuvo una relación de treinta años con el comediante, actor y escritor Roberto Gómez Bolaños. Fue una de las relaciones más estables de la televisión mexicana. Sin embargo, la pareja nunca tuvo hijos, esto porque 'Chespirito' decidió hacerse una vasectomía luego de su primer matrimonio con Graciela Fernández.



Hace unos años, en entrevista con el medio Univisión, Florinda Meza reveló que le hubiera encantado tener una familia con Bolaños. "Sé que a él también le hubiera gustado tener un hijo, pero decía que no quería verse en el peligro de amarlo más que a sus otros seis hijos", explicó.



A principios de año, la actriz compartió una reflexión sobre la importancia de la verdad, en un mundo lleno de retoques y apariencias. "Nos mentimos a nosotros mismos. Ni las fotos personales tienen la verdad; gracias a la tecnología pueden ser maquillada. ¿Es tan difícil ser nosotros mismos?", dijo en un video que compartió en redes.



Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo... pic.twitter.com/4hkqUNas1L — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 8, 2023