¡Prepare las crispetas! Llega lo mejor del cine nacional a Señal Colombia

Durante febrero el canal Señal Colombia emitirá 17 películas colombianas en su franja de las diez de la noche: En cine nos vemos.



Le puede interesar: Mestizo: el encuentro musical que une a Colombia y Reino Unido



Se trata de un espacio tradicional del séptimo arte, que busca acompañar y conectar a los espectadores colombianos con herramientas que les ayuden a entender las películas que se emiten, con mayores fundamentos de análisis.



Este 6 y 11 de febrero se presentará 'Chocó' una película de Jhonny Hendrix Hinestroza que estrenó en 2012, con la historia de una mujer afrocolombiana de 27 años que lleva a cuestas una familia con dos hijos y un esposo músico. En la mañana, busca oro en el río San Juan y, por las tardes, lava la ropa de otras familias.



Para este jueves, otra película de 2012, 'La playa d.c.' de Juan Andrés Arango, sigue a Tomás, un joven afrodescendiente que ha huido de la costa pacífica colombiana a causa de la guerra, llega a la ciudad para mostrarnos de manera descarnada su realidad.



El 12 de febrero el turno es para 'Estrella del sur', película de 2013 de Gabriel González, en la que las vidas de cuatro jóvenes están inmersas en un entorno violento y carente de esperanza para el futuro.



Lea además: Adiós al conocido 'Poeta del bosque', el colombiano Gerardo Rivera



Para el lunes 13, 'Mamá' que Philippe Van Hissenhoven estrenó en las salas de cine hace casi seis años. En ella, construye una historia sobre la relación entre madre, nieta y abuela. Ellas tres, a pesar de la diferencia generacional, logran enseñarse unas a otras lo importante que es vivir en familia y comprender las adversidades de los demás.



Al siguiente día, 'La pena máxima' que cumple 22 años de su estreno, bajo la dirección de Jorge Echeverri, en la que un fanático del fútbol enfrenta muchos obstáculos en su intento por asistir a un partido en el que apostó todos sus ahorros.



Para el 15, 'Gente de bien' de Franco Lolli, en la que Eric, un niño de 10 años, se encuentra viviendo de la noche a la mañana con su padre, Gabriel, a quien apenas conoce. María Isabel, la mujer para la que Gabriel trabaja como carpintero, se conmueve con la situación y decide tomar al niño bajo su ala.



El jueves 16, 'Siembra' de Santiago Lozano y Ángela Osorio, en la que un pescador de la costa pacífica colombiana añora la tierra que abandonó hace tres años en compañía de su hijo Yosner, a causa de un conflicto armado; no obstante, su deseo es mayor que su temor y buscará la manera de regresar.



Lea también: Ojo, fanáticos de Marvel: arrancó la preventa de la boletería para 'Ant - Man & The Wasp: Quantumanía



'La toma de la embajada' de Ciro Durán, película protagonizada por Demián Bichir y Fabiana Medina, relata los acontecimientos ocurridos en Bogotá, en 1980, cuando la guerrilla del M-19 tomó por las armas la sede de la embajada de la República Dominicana, será presentada el 19 de febrero. Al siguiente día, 'Crónica del fin del mundo' de Mauricio Cuervo, en la que un profesor jubilado teme que el mundo está llegando a su fin cuando su hijo desempleado es abandonado por su mujer después de tener un bebé.



Para la última semana del mes, el día 23 de presentará 'Apatía, una película de carretera' de Arturo Ortegón, que muestra cómo en una Semana Santa, dos amigos se encuentran y se separan para buscar un alivio. Uno viaja por carretera buscando a la mujer que lo abandonó después de un aborto y descubre la violencia y belleza de un país desgarrado entre el primer y tercer mundo, el otro viaja por su memoria al interior de su dolor y hacia el fin de su obra. Al final, sus caminos se cruzan de nuevo y para entonces han descubierto que la vida se trata del camino, no del destino.



El día 25, 'Como el cielo después de llover' de Mercedes Gaviria, en la que la directora vuelve a su ciudad natal para acompañar el rodaje de una película de su padre, el cineasta Víctor Gaviria, un director que se encargó de registrar en imágenes a su familia a lo largo de los años.



Al siguiente día, 'La nave de los sueños' de Ciro Durán, en la que cuatro hombres y dos mujeres provenientes de Colombia, persiguiendo un sueño, abordan un barco con destino a Nueva York. Para el cierre, el 27 de febrero, 'Edificio royal' (2013) de Iván Wild, comedia negra, cercana al gótico tropical, que narra las ocurrencias durante un domingo cualquiera en el Royal, el mismo que en los años 80 fuera el símbolo de la elegancia y el prestigio, y que hoy se rehúsa a aceptar su decadencia.