¿Que es ser 'queer', una identidad sexual y de género que se escucha cada vez más?

A inicios del milenio, una polémica producción dio paso a temas que eran considerados tabú para ese entonces: sexo casual, homosexualidad, masturbación... comenzaron a ser tema de conversación en la mesa. Se trataba de la afamada serie ‘Sex and The City’, en la que cuatro mujeres exploraban el mundo de las citas.



Y hoy, 24 años después de su estreno, vuelve a poner sobre la mesa temas tan controvertidos como la identidad de género en ‘And Just Like That’, la nueva serie secuela de HBO.



Allí, uno de los nuevos personajes desata todo tipo de comentarios, pues Che Díaz, interpretado por la actriz Sara Ramírez, sin pensarlo, sería la “estrella” en la serie y en la vida real, ya que es declarada abiertamente ‘Queer’, e inicia una relación sentimental con Miranda.



¿Pero qué significa esta palabra, que tantos deseos de saber más ha causado en la audiencia? Según el glosario de National LGBT Health Education Center, “Queer es el término que algunos usan para describir a las personas cuyas identidades de género u orientación sexual se encuentran fuera de las normas sociales, con un término general que las abarque a todas”.



En términos más sencillos, explica Mao Garcés, consultor en agendas de diversidad, Queer es una palabra en inglés que traduce extraño o raro, pero que en términos de sexualidad se relaciona con toda identidad, ya sea sexual o de género, es decir que no están asociadas a una categoría establecida.



“Cuando se es Queer, no se es ni heterosexual, ni bisexual, ni gay, ni lesbiana, ni homosexual, y en términos de identidad de género, no es una persona trans, no es hombre, no es mujer, simplemente tiene otras maneras de vivir la orientación sexual y otras maneras de vivir el género”.

El término aún se considera ofensivo en algunas comunidades, mientras que para otras describe de forma amplia su orientación sexual, identidad y expresión

de género.

“A veces el LGBTI no es lo suficientemente amplio para incluir a todas las personas que tienen diversas maneras de vivir, de sentir, entonces el Queer es un movimiento de caracter político y de resistencia que hace que las personas no quieran incluirse en estas categorías”.



Garcés explica que, desde el punto de vista teórico, una de las primeras en tocar el tema fue la filósofa Judith Butler, quien habló de deconstruir el género y el sexo, y propuso que la orientación sexual va por un lado y el género por el otro, “porque antes se asumía todo junto”.



Algo que comparte el médico sexólogo Edison Pazmiño, para quien este término, sin duda, desafía el mundo binario, rompiendo con lo que tradicionalmente se conoce. “No tener una identidad definida, permite que su orientación sexual, su género, su identidad, sean variables”.



“Hoy la sexualidad es tan diversa, que se demuestra cada día en la forma en la que las personas expresan la variabilidad en cuanto a la atracción sexual. De hecho, existen muchas personas a las cuales no les importa el sexo o la identidad del otro, solo se enamoran de las personas y es ahí cuando entra un término llamado demisexual, aquellos que van más al tema de los afectos que a lo sexual, aquí no importa el cuerpo, solo el ser”.



Cabe decir que el término Queer era utilizado como un insulto, pues se usaba para referirse despectivamente a una persona homosexual. Según el portal theobjective, la palabra no comenzó a usarse como insulto sino hasta finales del Siglo XVIII y principios del XIX, cuando “el escritor escocés Walter Scott describió en 1826, en su novela Woodstock, a un personaje cuyo aspecto era ‘what is vulgarly called queer’ (‘lo que vulgarmente se llama raro’), refiriéndose a un hombre con aspecto femenino”.



A la vez que menciona otro episodio relacionado con la palabra, exactamente en 1894, cuando “un noble escocés llamado John Douglas descubrió que su hijo tenía una relación íntima con el escritor Óscar Wilde. Douglas llamó a hombres como Wilde ‘snob queers’ y el escritor fue finalmente procesado por sodomía”. Ante este uso, la palabra tomó fuerza con el tiempo y pasó del “insulto a la bandera”.

Eleri Anona Watson, fundadora del Queer Studies Network, dijo en un artículo publicado por El País, de España, que el término Queer hoy engloba mucho más: “Lo queer, para mí, no es definible en absoluto. Es un término indomable, radical, cambia con el tiempo y nadie se lo puede apropiar, desde el punto de vista filosófico práctico. Ahí es precisamente donde reside su poder”.

“Experiencias diversas”



Para Alba Lucía García, magíster en psicología y docente de la Universidad Icesi, la identidad de género Queer hace referencia a una identidad sexual que se aleja de las ideas normalizadas de sexualidad y género. Es un término que da cuenta de la autoafirmación, respecto a la idea de que las otras denominaciones de orientación sexual son restrictivas.



“Los Queer son personas que rechazan ser clasificadas por sus prácticas sexuales o su género, quieren vivir sin ser etiquetadas y, al no identificarse con estas ‘casillas’, tienen infinitas posibilidades de experiencias como personas. Es una identidad de género no restrictiva, lo que permite explorar diversas experiencias sexuales”.