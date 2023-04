¿Por qué fracasó el live action de Super Mario Bros. de 1993? Opiniones de los críticos

¿Cómo es posible que un personaje de 40 años mantenga su popularidad? ¿Cómo es posible que después de fracasar en 1993 con una película en live action, ahora con una película animada haya superada en solo una semana los 500 millones de dólares en taquilla?



Recordemos que Mario apareció en el mercado en 1983 y que representa a un hombre adulto mayor de 30. Para el periodista y crítico de cine Jaime Ponce, “Mario tiene una gran ventaja y es que su vigencia le permite desarrollar una mejor historia, ahora en la película los vemos como un hombre familia y emprendedor junto a su hermano”.



En este sentido, para el crítico Hernández Cajamarca, la vigencia de Mario “se debe a que ha crecido con la mayoría de adultos actuales, y también ha permeado a las nuevas generaciones. Lo hemos jugado personas de 40 años para abajo, eso quiere decir que su impacto en el imaginario colectivo es muy amplio y que siempre puede ampliarse, porque cumple las condiciones arquetípicas del héroe humilde que desafía a un tirano poderoso. Y esto es algo muy curioso, porque si bien se plantea un romance, en el fondo la historia tiene un contenido ético, el de hacer las cosas bien sin esperar un premio, sino para ayudar a otros”.



La conexión del videojuego con la cultura tiene un importante antecedente liteario, como lo demuestra Hernández Cajamarca en el ensayo Relaciones Arquetípicas entre Fontanero y Poeta, durante una entrevista Miyamoto recordó que en su infancia lo obligaron a leer la Divina Comedia de Dante Alighieri, un poema en el que su protagonista desciende al infierno y debe atravesar varios círculos para encontrarse con su amada Beatriz. En el videojuego sucede algo muy similar, pero sin las implicaciones religiosas del poema de Dante, Mario no desciende a los infiernos, sino a las tuberías de la ciudad, y como en el poema, su aventura termina en el cielo.



Pero esta estructura llevada al lenguaje cinematográfico ha tenido resultados desiguales, tanto en versiones animadas como en live action. En 1986 se estrenó en Japón la película animada Super Mario Bros: ¡La Gran Misión para Rescatar a la Princesa Peach!, dirigida por Masami Hata, recrea la historia con la estética del anime, pero no tuvo mayor impacto y hoy solo es objeto de colección. Fue en 1993 cuando Hollywood hizo la primera apuesta por llegar a un público masivo, se trató de un live action protagonizado por Bob Hoskins como Mario y John Leguizamo como Luigi, es una versión bizarra de Super Mario Bros en un mundo futurista, como si le hubieran pedido a una IA que recreara el videojuego al estilo del cineasta David Cronenberg.



La producción costó cerca de 48 millones de dólares y solo recaudó 38,9 millones. La mayor crítica que recibió fue la distorsión incomprensible para muchos de la idea original del videojuego, además de que no era una película para toda la familia, pero terminó convirtiéndose en una de las peores adaptaciones del cine que, bien entendido, es un gran logro, puesto que ahora es de colección y sus actores leyendas.



La película fue dirigida por Rocky Morton y Annabel Jankel. Foto: Especial para El País

“La nueva película animada es fiel al videojuego, mientras que el live action quisieron jugar con otras condiciones, creando una trama más compleja y oscura, y realmente es muy difícil desanimar a Mario, porque es un personaje que nació como videojuego, por lo tanto un live action realizado en 2023 tendría las mismas dificultades, porque la naturaleza de Mario es animada”, opina Hernández Cajamarca.



Pasaron 30 años hasta que Nintendo aceptó intentar de nuevo, y como afirma Jaime Ponce, el resultado es lo que todos esperaban con la tecnología actual, Super Mario Bros. La Película “tiene un nivel técnico excelente, grandioso trabajo de color, con diseño impecable de cada uno de los personajes y sus texturas, incluso la música es muy divertida”.



Además, “es una película que aprovecha todos los elementos del juego y de todas las versiones que se han realizado, por lo que otros personajes de Nintendo aparecen y la hacen muy entretenida”, concluye.