¿Por qué atrapa tanto? Glass Onion, la película más vista en Netflix

Estrenada el 23 de diciembre, actualmente disfruta de un gran éxito en Netflix, por la amplia audiencia que ha tenido y la cantidad de vistas, según esta plataforma.



Y es que ha servido la promoción de este filme en todas las ciudades, en Cali por ejemplo, estuvo ubicada una ´caja del misterio`, donde podían ingresar los curiosos a descifrar el enigma de un asesinato. Cada una de las ocho personas que ingresaban al recinto misterioso ubicado en la Plazoleta de Jairo Varela, recibía una tablet que le asignaba un personaje de esta película. Una experiencia envolvente con pantallas a los costados y a los píes que permitía en al espectador generarse interrogantes y plantear un posible culpable del crimen.



No ha importando que el filme dure un poco más de dos horas, aún así, se estima que 35 millones de hogares lo han visto.



A diferencia de otras películas, esas más de 82 millones de horas que tiene ‘Glass Onion’ están por debajo de ‘Imperdonable’, otra producción exclusiva de la plataforma con la reconocida actriz Sandra Bullock en el 2021. Sin embargo está dentro de las diez películas de Netflix más vistas de la historia de la plataforma.



Cuando finalice el mes, Netflix va a cuantificar el número total de horas vistas para esta película y ‘Glass Onion’ también entrará en ese top de populares.

Lo hará, posiblemente, en una posición comparable, es decir, quizás por debajo de éxitos como ‘Bird Box’, ‘No mires arriba’ o su actual número uno, la película ‘Alerta roja’.



Respecto a esta película que hoy esta el top de las más vistas, su elevado presupuesto de realización la hace un producto especialmente notable.



En 2021 Netflix pagó US$ 450 millones por los derechos para rodar dos secuelas, y 40 millones extra para producir la primera de ellas, esta ‘Glass Onion’.

Es decir, ha ocasionado a la plataforma un gasto de un mínimo US$ 265 millones, una cantidad desorbitada para un largometraje que tuvo un paso corto por salas de cine en Estados Unidos.



Lo que busca la plataforma de películas en línea con esta inversión descomunal es, sin duda, más adeptos a esta.



Cabe destacar que algunos episodios de Breaking Bad y Star Wars: The Last Jedi (2017) , entre otras producciones forman parte de los trabajos del director Rian Johnson, quien plantea su propio estilo y cuestionamientos en cada una de sus obras.



Para esta saga de ´Knives Out`, que esta pendiente su tercera producción, Johnson se ha preocupado por crear películas que sirvan de entretenimiento, pero que también sirvan para que se puedan plantear inquietudes políticas y sociales.



Glass onion Cartel Cortesía El País

Caja misteriosa Juan Carlos Moreno / El País

Glass onion Cortesía El País