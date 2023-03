Por primera vez, lanzan 'Noche de Amantes' de Sandro en formato digital

Se trata de una de las canciones más románticas del cantante argentino Sandro, que estará por primera vez disponible en plataformas.



Este tema hace parte de una nueva entrega de la serie de inéditos en formato digital que desde el año pasado se vienen publicando a través de la compañía discográfica Sony Music.



El estreno se acompaña por un nuevo video publicado en el canal oficial de Sandro en formato “visualizer".



El tema, cuya autoría comparte con Oscar Anderle, integra la banda sonora de 'Siempre Te Amaré', la quinta película protagonizada por el Gitano y estrenada el 1° de abril de 1971. Es la canción desesperada de un hombre que añora el amor perdido y se lamenta en soledad por su corazón vacío.



En el manuscrito original (dos hojas rayadas de cuaderno escolar) conviven el borrador (que Sandro abrochó al manuscrito) y la versión definitiva (que aparece en primer lugar y está escrita de ambos lados). Allí puede observarse cómo era su proceso creativo: la última hoja está escrita en lápiz negro, tiene tachaduras, correcciones y consta de cuatro estrofas, que numeró como 2, 3, 4 y 5.



La número dos -“La calle esta desolada…”- se convirtió finalmente en la segunda estrofa del original que escribió en tinta azul. Y la quinta -“Mi corazón ya deshecho…”-, en la tercera.



Lea aquí: ¡Grandes! Shakira y Bizarrap reciben 4 Guinnes Records por su Music Sessions Vol. 53

El título que había elegido Sandro es 'En cada amor, una historia' aunque subrayó en marcador rojo “Noche De Amantes”, la estrofa que encabeza la canción y que quedaría como nombre definitivo, tal como la grabó en la sesión del 29 de septiembre de 1970, acompañado por Jorge Leone y su orquesta.



Sandro dejó asentadas las modificaciones que le hizo a 'Noche De Amantes' en una hoja que escribió a máquina, que lleva su membrete característico (su dibujo de una champañera, con la botella en el interior, dos copas burbujeantes y dos rosas) y que firmó como Sandro (en letra cursiva) y debajo de ella, el sello con su nombre real, Roberto Sánchez, y entre paréntesis el artístico.



Se trata de una de las seis canciones que interpreta en la película 'Siempre Te Amaré', pero no como cantante sino en el rol del piloto de automovilismo Fernando Andrade, un playboy vanidoso y hasta insensible, cuya vida da un vuelco al sufrir un grave accidente que lo deja temporalmente ciego y paralítico.



Suenan los acordes de la canción mientras navega por el lago Nahuel Huapi junto a la dulce María (Alicia del Solar), la persona que lo cuida y de quien se ha enamorado perdidamente. Sobre la costa se ve la silla de ruedas esperándolo.



En la siguiente escena, ya en los jardines del Hotel Correntoso de Villa La Angostura -en la ficción la clínica de rehabilitación- Fernando entona cada estrofa con dramatismo y verdad, mientras toca su guitarra Gibson J200 (acústica con cuerdas de acero). Fernando (Sandro) no puede ver a María y nunca la ha visto, por lo tanto, no sabe que es hermosa, pero si existiera –como canta– una ley sobre amores aquí triunfará la esencia, no lo superficial.



Siempre te Amaré se editó en Argentina como EP y en otros países como un álbum que incluía otros éxitos de la época. En Colombia, Uruguay y Perú se respetó ese nombre, pero en Estados Unidos se publicó con el título de Noche de amantes.



La canción fue posteriormente publicada en Historia Viva (el disco de su espectáculo de 1996), incluida en otros compilados y elegida por él nuevamente en 2004 para La Profecía, su último show.