Álvaro José Carvajal Vidarte

Britney Spears ha dado de qué hablar en los últimos días. Además del reciente estreno del documental 'Framing Britney Spears', producido por FX y el New York Times, el jueves se vivó un nuevo 'round' en el proceso legal por el control del patrimonio de la cantante.



La Corte Superior de Los Ángeles rechazó la solicitud del padre de la 'Princesa del Pop', Jamie Spears, quien pretendía retomar el control completo de la tutela legal de la artista, y reiteró que esta debe ser compartida entre él y un fondo de inversión elegido por Britney.



Según reportaron medios, la defensa del padre de la cantante había argumentado que la orden redactada por el abogado de Britney Spears era "confusa y ambigua" y buscaba "quitarle autoridad" a Jamie.



Sin embargo, la jueza Brenda Penny rechazó la solicitud y mantuvo la decisión tomada en noviembre pasado. Las próximas audiencias del proceso legal se realizarán el 17 de marzo y el 27 de abril.

En la actualidad, el manejo del patrimonio es compartido entre Jamie Spears y la empresa Bessemer Trust Company, elegida por la cantante, quien en ese momento quería eliminar en su totalidad el control de su padre.



Producto de esta decisión, Britney aseguró que no volvería a los escenarios mientras su padre siga teniendo algo de poder sobre su vida.



"Britney le tiene miedo a su padre y no volverá a presentarse mientras él siga como tutor de su patrimonio", dijo a finales del año pasado el abogado de la cantante, Sam Ingham, citado por el portal de noticias de entretenimiento TMZ.



Entre las razones de la artista están sus dudas por presuntas irregularidades en el pago que su papá está haciendo a la firma que gerenciaba algunos de sus contratos comerciales. La cantante cree que su papá ha renegociado los contratos por un valor muy superior.



Más de 12 años de control

El acuerdo legal que prohíbe a Britney Spears gestionar su propia vida y sus finanzas ya tiene más años que los que tenía la estrella del pop cuando apareció como una enérgica niña de 12 años en Disney Channel.



Spears, de 39 años, ha vivido bajo ese estricto acuerdo desde su colapso mental, que en 2008 llevó a un tribunal de California a colocarla bajo una tutela legal única manejada desde entonces sobre todo por su padre, Jamie.



La tutela, cuyas razones y términos precisos figuran en documentos judiciales confidenciales, ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos años, especialmente después de que Spears canceló su segunda residencia en Las Vegas en 2019 y entró en un paréntesis profesional indefinido.

Por otra parte, Jamie Spears dio un paso atrás en 2019 en su custodia sobre Britney tras sufrir una ruptura de colon y dio el poder a la abogada Jodi Montgomery. Ante la posibilidad de que su padre retomara el control, Britney presentó la tutela cuyo fallo se conoció en noviembre de 2020.



El ícono pop por ahora no busca eliminar la tutela, una figura legal normalmente destinada a los ancianos o enfermos, sino otorgarla a profesionales.



Britney Spears aspira a que la tutora que ahora tiene la custodia provisional sobre su persona siga siéndolo, y le gustaría que un banco gestionara sus finanzas.

#FreeBritney

Muchos fans han marchado y manifestado en su nombre bajo el eslogan #FreeBritney (Liberen a Britney), creyendo que la artista que saltó a la fama mundial cuando era adolescente está enviando mensajes en código a través de su cuenta Instagram, rogando que la ayuden.



Previamente, Jamie Spears dijo que quienes defienden el eslogan #FreeBritney eran "teóricos de la conspiración".



"Corresponde a la corte de California decidir lo que es mejor para mi hija. No es asunto de nadie más", dijo al diario The New York Post, al negar rumores de larga data de que está despilfarrando su fortuna.



"Amo a mi hija", añadió. "Amo a todos mis hijos. Pero esto es asunto nuestro. Es privado".



Fanáticos de Britney Spears se hicieron este jueves a las afueras del edificio de la Corte Superior de Los Ángeles, donde se llevó a cabo la audiencia en el marco del proceso. Agencia AFP

'Framing Britney Spears'

El documental 'Framing Britney Spears' sugiere que la que fuera la superestrella del pop mundial fue manipulada y llevada a la ruina emocional por un entorno mediático insaciable, en el que sus imágenes se vendieron por más de un millón de dólares.



Desde sus días como una valiente preadolescente en 'Star Search' en 1992 hasta cuando apareció con la cabeza rapada en 2007, el documental dibuja a una superestrella magnética, cuya imagen se convirtió en la de todos menos la suya propia.



El documental muestra cómo la destacada presentadora de noticias Diane Sawyer la presiona para que explique por qué "hizo algo" para causar "tanto dolor" a su pareja, el no menos famoso Justin Timberlake, en su ruptura, una situación que dejó a Spears, como dijo un entrevistado, como "la puta de la clase".



Y Matt Lauer, la exfigura de la televisión matutina ahora caída en desgracia, la hace llorar en una entrevista de 2006 en la que arremete contra su estado físico mientras está embarazada de su segundo hijo.



Durante su prolongado colapso mental que siguió a su divorcio de 2006 y la batalla por la custodia de sus hijos, Spears fue fotografiada en estaciones de servicio descalza o conduciendo con un hijo en su regazo.



En otra escena, toma un paraguas y comienza a golpear el vehículo de un paparazzi, una imagen que se volvió icónica.