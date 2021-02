Álvaro José Carvajal Vidarte

The Weeknd fue el encargado de presentarse en el tradicional show de medio tiempo del Super Bowl LV, la gran final de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano.



El canadiense, cuyo nombre de pila es Abel Makkonen Tesfaye, se paseó por distintos rincones del Raymond James Stadium, el sitio elegido para vivir el duelo definitivo entre los Tampa Bay Buccaneers contra los Kansas City Chiefs.



El show del artista mezcló diversas coreografías, juegos de luces y un repertorio de éxitos como 'Can't Feel My Face', 'I Feel It Coming', 'Blinding Lights', 'Earned It' y 'Starboy'.



Durante cerca de 14 minutos, los casi 25.000 aficionados a los que se les permitió la entrada al escenario (que puede albergar hasta 65.000 fans), por la emergencia sanitaria, disfrutaron del primer gran espectáculo en territorio norteamericano desde que inició la pandemia.



Para este año, sin embargo, no se permitió el acceso de los asistentes al gramado de la cancha.



Cabe recordar que el canadiense invirtió US$ 7 millones de su bolsillo para el espectáculo, según dijo su representante, Wassim 'Sal' Saliby, en una entrevista para la revista Billboard.



Reviva aquí la presentación de The Weeknd en el Super Bowl LV:

Opiniones divididas

En redes sociales las opiniones sobre el show de medio tiempo del Super Bowl LV estuvieron divididas.



Mientras algunos destacaron la puesta en escena y el contexto visual, otros calificaron el show como "aburrido y decepcionante".



Yo viendo el #SuperBowl | Yo viendo el Half time show pic.twitter.com/0Yv74ezcX7 — Nath 🦋 (@n__huerta) February 8, 2021

La verdad a mí sí me gustó el medio tiempo, sobre todo la entrada y la parte en el campo. No será el más aparatoso de la historia pero fue fiel al estilo de #TheWeeknd 🔥♥️ pic.twitter.com/UIqz1BZxNg — Paoou Ortiz🌙🌻 (@IchBin_Pao) February 8, 2021

La gente está acostumbrada a basura de regatteon y cosas movidas, que no le permite apreciar un espectáculo tan genial y con un contexto visual de primer nivel... Están tan ideotizados con la chatarra que consumen, que cuando les das un buen producto, solo quieren lo de siempre — JETL (@mundojetl) February 8, 2021

Esperaba mucho más del medio tiempo...#TheWeeknd#SuperBowl — José Ramón Fernández (@joserra_espn) February 8, 2021