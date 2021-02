Karol G junto a J Balvin y Anuel, Alejandro Fernández, Dua Lipa y más estrenos musicales

angela marcela alvarez

Karol G estrena 'Location'

La cantautora colombiana Karol G lanzó este viernes su nuevo sencillo llamado ‘Location’, en colaboración con dos de los exponentes más importantes de la música latina, Anuel AA y J Balvin.



Este sencillo fue producido por Ovy On The Drums, quien se encargó de fusionar ritmos de reggaetón con hip-hop y melodías influenciadas por el género country. El video fue dirigido por Colin Tilley, en el cual logra recrear una fiesta en medio del desierto, con un ambiente al estilo de un rodeo.



"'Location’ es una canción muy especial porque pude colaborar con artistas que tanto admiro (luego de varias canciones sola), combinamos sonidos de reggaeton/hip-hop/country y además hicimos un super video lleno de energía y rodeo vibes", aseguró la artista.

Alejandro Fernández y Christian Nodal

Alejandro Fernández, y Christian Nodal se unen para cantar su más reciente sencillo llamado ‘Duele’, una canción compuesta por Nodal.



Este sencillo relata la historia de un desamor, el dolor que este trae y las dificultades para olvidarlo. El video fue grabado en Guadalajara, en el cual los dos intérpretes ahogan sus penas en una cantina. El final, muestra a Alejandro y Christian en un palenque vacío, haciendo alusión a la esperanza de regresar pronto a los conciertos en vivo.



Este nuevo lanzamiento es el segundo en el que se unen Fernández y Nodal, luego de interpretar ‘Más No Puedo’, tema que se desprende de Hecho en México, disco que le otorgó a Fernández, cantante mexicano e hijo del cantante ranchero Vicente Fernández, el Latin Grammy a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi, además de una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana.



Lea también: Mónica Fonseca y su nuevo proyecto digital: conozca de qué se trata



Dua Lipa sobrevive al naufragio del Titanic

La cantante británica Dua Lipa, una de las nuevas voces de la música pop, lanzó este viernes el video de su canción 'We're Good'.

Esta canción es el single con el que promociona su álbum 'Future Nostalgia the Moon Edition', una reedición del disco 'Future Nostalgia' que lanzó en 2020 y que obtuvo seis nominaciones al Grammy. En este nuevo disco incluye canciones junto a Miley Cyrus y J Balvin.

Taylor Swift vuelve a grabar un disco de hace 13 años

La super estrella del pop, Taylor Swift, lanzó este viernes el lyric video de su clásico 'Love Story', una de sus canciones más exitosas, incluida originalmente en el disco 'Fearless' de 2008.

Esta nueva versión hace parte de la regrabación de todo su disco 'Fearless', con el que vendió 7 millones de copias, con el propósito de recuperar los derechos de su música.

Y es que la estrella pop decidió recuperar legalmente los derechos sobre sus seis primeros discos en una batalla legal que la llevó a volverlos a grabar.

"La forma en la que escogí hacer esto espero que ayude a iluminar de dónde vengo", explicó Swift en un comunicado publicado en las redes sociales.



Además de los 20 temas incluidos originalmente en el álbum de 2008 'Fearless' -que incluye los éxitos 'You Belong With Me' y 'Fifteen' -, Swift contó que incluirá seis más "nunca antes publicados" en esta nueva versión del álbum que debe lanzarse el 9 de abril.



En el verano de 2019, la estrella comenzó una lucha pública con el magnate de la industria Scooter Braun después de que su compañía adquiriera el sello discográfico al que antes pertenecía Swift, dándole una participación mayoritaria en los 'masters' de sus seis primeros álbumes.