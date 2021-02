Mónica Fonseca y su nuevo proyecto digital: conozca de qué se trata

Álvaro José Carvajal Vidarte

Desde su oficina en casa, Mónica Fonseca produce, edita y genera contenido para las diversas plataformas en las que se mantiene activa, y es que para la periodista, presentadora, empresaria, y hoy influencer, desligarse de los medios tradicionales, donde habló de tecnología, ciencia y salud durante muchos años, no ha significado una pausa en sus labores.



Para ella, la información vale oro, y ha sido gracias a ese universo tecnológico que habita, que hoy, desde Los Ángeles, Estados Unidos, se encuentra inmersa en diversas causas y proyectos profesionales.

Recientemente, lanzó a través de la red social Instagram @talktalkbymf, su nuevo proyecto creativo donde trata diversos temas de interés como el aprendizaje, la crianza consiente, la discriminación, la participación ciudadana y el emprendimiento.



Basada en uno de los recursos comunicativos que más valora, el podcast, Fonseca ha enfocado su energía, para acercar el conocimiento y la información a sus más de 860 mil seguidores en esta red social.

Un nuevo espacio en el que también apoya, en alianza con el Programa para la Reconciliación de Usaid y Acdi/Voca, la Corporación Reconciliación Colombia y la Fundación Ideas para la Paz, a los emprendedores del país en sectores productivos como moda, tecnología, industrias creativas, filantropía y gastronomía, entre otros.



“Esta combinación tan bonita de Talk Talk, que es el espacio en donde hablamos de inclusión, cultura, ciencia, diversidad y de todos estos temas, era perfecta asociarla con un equipo tan maravilloso como este, un equipo de varias organizaciones dedicadas a ayudar a ser parte del cambio. Aquí, junto a 12 empresarios del país, tenemos conversaciones donde re pensamos lo que está pasando, en donde ponemos sobre la mesa la situación actual y sacamos conclusiones que son muy valiosas para los emprendedores del país en general. Muchos se han adaptado, transformado, han entendido que la tecnología es una gran herramienta en cada uno de sus sectores. Así que Talk Talk será un laboratorio en vivo de lo que va a pasar, de lo que la gente considera que pasó y cómo puede reaccionar frente a esta época”, resalta Fonseca.

"Tengo que hablar con realidad y esperanza sobre diversos temas,

y esa gran responsabilidad radica en la empatía".

Mónica Fonseca, periodista.

Entre tanto, la colombiana, de la que muy pocos saben que nació en Miami, también se ha dado a la tarea de colaborar en otros espacios virtuales como @Desdeelcor, donde realiza podcast junto a la también presentadora Claudia Bahamón, en temas de mujer como violencia de género, salud mental y física, nutrición, etc; en Mom24/7, donde interviene en una serie de cápsulas para Discovery Home and Health y, en ‘Más abrazos’, un espacio para la maternidad en la que no todo es perfecto, ni es color de rosa.

“La maternidad es algo que desde siempre me ha interesado. Tengo dos hijos así que últimamente he estado aprendiendo mucho más del tema gracias a entrevistas con psicólogas especializadas en niños. Saber por ejemplo, cuándo es tiempo justo para enseñarle a nuestros hijos a ir al baño, es un tema que la mayoría de madres no tocamos, pero es algo muy importante, así que este tipo de espacios permite conectar y aprender junto a otras madres sobre nuestro rol en la crianza”.



Mónica, que desde siempre ha sido ambientalista, es además una abanderada social, por lo que desde hace varios años se encuentra vinculada a diferentes causas de este índole, siendo parte de la junta directiva de la Fundación Natalia Ponce De León, Embajadora de la Fundación JuanFe.org y Embajadora de Medio Ambiente para Naciones Unidas. Recientemente, la presentadora fue noticia nacional cuando decidió retirar sus implantes de senos como una muestra de amor propio y regreso a la libertad.



“Esta cirugía era necesaria por mí y por ustedes. Estamos en mundo que nos necesita libres de cualquier atadura. Uno que nos necesita caminantes y adaptables. Un planeta tierra que necesita el verdadero #MenosEsMás. Vamos de a poquitos. Transformando humanos. Recuperando el sentido común, caminando en el camino de la empatía”, escribió en sus redes.



